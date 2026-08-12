Los planes de Corberán para los dos últimos partidos de la pretemporada

El Valencia encara hoy, a partir de las 18:00 horas en el Antonio Puchades, la penúltima prueba de una pretemporada que Carlos Corberán quiere cerrar con el equipo en las mejores condiciones posibles. El conjunto blanquinegro se medirá al CD Teruel después de que los problemas logísticos impidieran disputar el amistoso inicialmente previsto ante la UD Ibiza. El encuentro ha despertado además una gran expectación y el club ha colgado el cartel de ‘sold out’.

Reparto de minutos tras el duelo ante el Newcastle

La idea del cuerpo técnico pasa por dar protagonismo a los futbolistas que el pasado sábado ante el Newcastle no disfrutaron de tantos minutos. Corberán pretende que los jugadores que parten habitualmente desde el banquillo, la mal llamada 'unidad b', tengan hoy una carga importante de minutos. También habrá espacio para algún canterano, aunque la prioridad será que los futbolistas de la primera plantilla puedan seguir acumulando ritmo y sensaciones.

Los jugadores del Valencia CF celebran el gol de Ugrinic al Newcastle en el Trofeu Taronja / F. BUSTAMANTE

El duelo ante el Teruel iba a ser inicialmente un partido para el Valencia Mestalla, pero finalmente será el primer equipo el que afronte el compromiso. El conjunto turolense, por tanto, repetirá rival respecto al plan inicial, aunque con un escenario diferente y ante una plantilla que busca llegar al estreno liguero con un nivel competitivo elevado. Corberán quiere evitar que se repitan situaciones de campañas anteriores, cuando el Valencia llegó al inicio de Liga con una intensidad inferior a la exigida desde la primera jornada.

El Hércules, último ensayo y con los titulares

La jornada también estará marcada por el eclipse solar. El horario del encuentro se modificó precisamente por este fenómeno, aunque el final del partido apenas coincidirá con sus primeros minutos visibles. El comienzo parcial del eclipse está previsto en torno a las 19:38 horas, por lo que únicamente los últimos compases del Valencia-Teruel podrían coincidir con el inicio de la disminución de la luz solar provocada por la Luna.

Mañana, a las 19:30 horas, llegará el último ensayo de la pretemporada frente al Hércules. En ese encuentro, el plan apunta en la dirección contraria: serán los futbolistas más habituales y los que parten como titulares los que, a priori, tengan protagonismo desde el inicio. El objetivo será que el bloque que debe afrontar la competición oficial pueda acumular una última prueba exigente antes de que llegue la hora de la verdad.

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El Valencia ha completado el aforo disponible para ambos amistosos, una muestra del interés que existe alrededor del equipo en este tramo final de la preparación. Corberán afrontará estas dos citas con algunas bajas y mientras la dirección deportiva continúa trabajando en el mercado para incorporar un lateral derecho de garantías, además de reforzar otras posiciones. Entre el Teruel y el Hércules, el técnico buscará las últimas respuestas para definir el estado de una plantilla que todavía necesita completar algunas piezas antes del inicio de la competición.