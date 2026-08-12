El Teruel eclipsa a un Valencia CF que da síntomas muy preocupantes (0-1)

El Valencia CF continúa sin encontrar las mejores sensaciones en esta pretemporada. El conjunto de Carlos Corberán cayó derrotado por 0-1 ante el Teruel, equipo de Primera Federación, en un amistoso disputado en el Antonio Puchades que dejó más dudas que certezas. Los valencianistas dominaron durante muchos minutos, pero fueron incapaces de transformar su superioridad en ocasiones claras y terminaron pagando caro un error defensivo antes del descanso.

Corberán apostó de inicio por un once formado por Rivero; Gayà, Iker Córdoba, Diakhaby, Wanjala, Otorbi; André Almeida, Aaron Mayol, Aliou Dieng, Dani Raba y Danjuma. Una alineación con mezcla de futbolistas del primer equipo y jóvenes de la cantera, en la que destacó la presencia de varios habituales como Gayà, Diakhaby, Almeida o Danjuma.

Otorbi empezó activo

El Valencia salió decidido a mandar. En el primer minuto, Otorbi estuvo cerca de inaugurar el marcador tras correr un balón largo de Wanjala, superar al portero con un recorte y quedarse sin ángulo, enviando finalmente el balón demasiado largo. Poco después fue Danjuma quien protagonizó una gran acción individual en la frontal, dejando atrás a dos rivales antes de encontrarse con el bloqueo de un defensor.

Los de Corberán monopolizaron la posesión durante el primer tramo del encuentro. El Teruel apenas conseguía salir de su campo y el Valencia enlazaba posesiones largas, aunque sin demasiada profundidad. Gayà firmó el primer disparo entre los tres palos con un remate demasiado centrado que atrapó sin problemas Amador Zarco.

Error de Rivero y gol en contra

Sin embargo, el dominio valencianista no se tradujo en peligro real. El ritmo fue bajando con el paso de los minutos y el Teruel comenzó a encontrar espacios para correr. Rivero ya tuvo que intervenir pasada la media hora al salir de su área para frenar una acción ofensiva, aunque el balón terminó llegando a un delantero visitante que marcó a portería vacía para adelantar al conjunto aragonés.

El gol dejó tocado al Valencia, que trató de reaccionar antes del descanso. Danjuma volvió a intentarlo con un disparo que se marchó por muy poco y, ya en el tiempo añadido, André Almeida rozó el empate con un lanzamiento de falta directo que se estrelló en el travesaño.

No cambió el guion

Corberán decidió mantener el mismo once tras el paso por los vestuarios. El guion apenas cambió. El Valencia seguía teniendo el balón, pero continuaba sin encontrar soluciones en los últimos metros. Aliou Dieng probó fortuna desde lejos en los primeros minutos de la segunda mitad, mientras el Teruel seguía esperando su oportunidad para salir al contragolpe.

Y volvió a tenerla. Superado el minuto 55, el conjunto visitante desperdició un nuevo mano a mano después de intentar superar a Rivero con una vaselina que se marchó muy desviada. Los errores en salida y las pérdidas de balón del Valencia permitían al Teruel generar las ocasiones más claras del encuentro.

Con el paso de los minutos llegaron los cambios. Aimar Blázquez sustituyó a André Almeida entre una mezcla de aplausos y algunos pitos, mientras que tras la pausa de hidratación entraron Jaume Durà y Panach por Diakhaby y Wanjala. Más tarde también tuvo minutos Marc Martínez, que reemplazó a Aaron Mayol.

Debutaron las joyas Jaume Durà y Marc Martínez

Las mejores ocasiones del segundo tiempo llegaron a balón parado y en acciones aisladas. Diakhaby obligó a intervenir al portero con un remate de cabeza y Gayà también probó suerte desde la frontal con un disparo demasiado centrado. Ya en el tramo final, Marc Martínez estuvo cerca del empate con un golpeo que rozó el poste.

El Valencia terminó el partido volcado sobre la portería rival, aunque sin la claridad necesaria para poner en apuros al Teruel. Incluso en el descuento, Rivero evitó el segundo tanto visitante con una buena intervención en otro mano a mano.

La derrota dejó un sabor amargo en Paterna. Más allá del resultado, el Valencia volvió a mostrar una preocupante falta de creatividad y contundencia ofensiva ante un rival de Primera Federación. A menos de dos semanas del inicio de LaLiga, el equipo de Carlos Corberán sigue dejando más interrogantes que respuestas.