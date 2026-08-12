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Valencia CF - CF Teruel: partido amistoso de pretemporada, en vivo y en directo online
El equipo blanquinegro continúa con su preparación para el inicio de la temporada con una nueva prueba en el Antonio Puchades. Sigue los prolegómenos y todo el partido con SUPERDEPORTE
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