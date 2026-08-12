El Valencia CF necesita mucho más que un lateral derecho

El Valencia CF está haciendo otra pretemporada para el olvido. Cuatro derrotas en siete partidos de preparación vuelven a cofirmar lo que la temporada pasada dejó muy claro: este equipo necesita una reforma prodfunda si quiere competir por objetivos más elevados que la permanencia o la zona tranquila de la clasificación. A pesar de que el lateral derecho centra las miradas por varias razones, con Arnau Martínez como el nombre preferido por el club, las necesidades del equipo van mucho más allá.

El cuadro blanquinegro ha dejado patente que necesita fichajes titulares en todas las líneas, contrataciones que eleven el nivel y que desplacen al banquillo a algunos integrantes del once actual para mejorar tanto la puesta en escena del equipo como la calidad de los suplentes, ya que la Unidad 'B' tiene demasiadas lagunas para un combinado que quiere poner Europa en su diccionario.

Arnau Martínez celebra un gol con el Girona FC / EFE

La entidad de Mestalla, que tiene que ponerse de acuerdo con el Girona todavía, avanza en la contratación de Arnau Martínez, que daría un salto de calidad al lateral respecto a la temporada pasada. Este fichaje, lejos de incitar a la autocomplacencia por acometer una contratación que lleva semanas encalladas, ha de ser un punto de inflexión para abordar el problema de competitividad del equipo con más fichajes del mismo perfil.

Obligados a fichar titulares en los extremos

Una vez cierre al lateral titular, el Valencia está obligado a fichar calidad también para los extremos. Ahora mismo solamente tiene a Luis Rioja y a Ryunosuke Sato para esa demarcación y viene de varias temporadas en las que se le ha hecho un mundo ser profundo y generar juego ofensivo. Lo sabe desde que empezó el mercado y no puede darle la espalda a esa necesidad, por lo que a poco más de una semana para empezar LaLiga tiene que ponerse manos a la obra.

De momento, acto de fe con Danjuma

El juego exterior es prioritario por una cuestión de nivel y de fichas, pero para dar un salto de calidad importante el Valencia no se puede quedar ahí. En ataque de momento ha suplido a Lucas Beltrán por el enésimo acto de fe con Arnaut Danjuma, pero al equipo le sigue faltando mucha capacidad goleadora.

Danjuma ante el Stoke City. / VALENCIA CF

En defensa, por otra parte, sigue sin contar con un central jerarca, poniendo todos los huevos en la cesta de la adaptación rápida al fútbol español de Justin De Haas y la resurrección de César Tárrega, asumiendo un riesgo importante en una demarcación clave. El 'culebrón lateral' lo está eclipsando todo, pero tras él hay un equipo todavía muy débil que reconstruir y el Valencia CF no se puede permitir dar la espalda a esta realidad.