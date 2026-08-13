Alineaciones confirmadas en el último amistoso de pretemporada del Valencia CF

A las siete y media de la tarde, el Valencia CF juega su último amistoso de pretemporada antes del comienzo de LaLiga, que será el sábado 22 de agosto frente al Real Club Celta de Vigo en Mestalla. Este jueves, 13 de agosto, se cierran los partidos de preparación en el Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva contra el Hércules de Alicante, equipo de Primera Federación.

Los pupilos de Carlos Corberán tratarán de limpiar la pésima imagen dejada ayer mismo ante el CD Teruel, conjunto también de la tercera división del fútbol español. Sin capacidad de reacción ni de desequilibrar, los valencianistas perdieron por un gol a cero, encadenando una nueva derrota tras caer en el Trofeu Taronja contra el Newcastle (1-2).

La principal novedad en el partido de esta tarde, para el que se conocen las alineaciones titulares desde las 18:30 horas, será la presencia de Guido Rodríguez con el brazalete de capitán desde el comienzo del encuentro. Sin José Gayà en el campo de inicio, Jesús Vázquez asumirá la posición de lateral izquierdo y el mediocentro argentino, segundo capitán del Valencia, ejercerá de líder con el símbolo de capitán.

Los once elegidos en un sistema 1-5-1-3-1

Este es la alienación inicial de Corberán, quien vuelve a apostar por una defensa de tres centrales y dos carrileros. En la portería, Stole Dimitrievski. En la zaga, de derecha a izquierda, Rodrigo Gamón, César Tárrega, Pepelu, Justin De Haas y Jesús Vázquez. En la posición de 'stopper', Guido Rodríguez. Por delante, Javi Guerra, Ugrinic y Sato... y en la punta de lanza, Hugo Duro.

Como estaba previsto, el cuerpo técnico ha gestionado y dividido cargas en estos dos últimos amistosos antes del arranque oficial, razón por la que los futbolistas del primer equipo que más jugaron ante el Teruel no forman parte de la citación. Para posibles sustituciones este jueves se hallan en el banquillo: Cristian Rivero, portero suplente, Panach, Marc Martínez, Aimar Blázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro y Leslie.

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Por su parte, los titulares del Hércules, según el orden de sus dorsales, son Blazic, Samu Vázquez, Rentero, Rico, Cantero, Gismera, Cortés, Escudero, Narro, Javi Jiménez y Mehdi Puch.