Almeida: un problema para el Valencia CF con muchos culpables

El partido entre el Valencia CF y el Teruel de este miércoles en el estadio Antonio Puchades se saldó con derrota, un mal nivel de la Unidad 'B' y la constatación de que el club tiene un problema en la figura de André Almeida, al que renovó sin merecerlo la temporada pasada y que dejó claro en el campo que tiene la cabeza fuera con una actuación totalmente desconectada del campo, siendo el primer cambio del equipo por Aimar Blázquez y pidiendo a gritos que se ponga fin a su estancia en Mestalla.

La gestión del 'caso Almeida' tanto en el reparto de minutos de pretemporada -superado por Dani Raba en la rotación, sin minutos en el test serio contra el Newcastle-, su actitud en el campo y la presión del Valencia CF para que aceptase la oferta del Swansea City para marcharse convierten en este caso en un problema grande y cuya resolución apremia.

Ruptura escenificada

La escenificación de la ruptura y de la conveniencia de separar caminos es un arma de doble filo para todas las partes. Porque los clubes compradores -en este caso el Celta- conocen de la importancia para los blanquinegros de dar salida al luso y pueden presionar con ello, aunque de momento el Valencia CF tiene la intención de matenerse firme y no rebajar el precio.

Almeida con el Valencia CF / VCF

Seguir no le interesa a nadie

También el futbolista, que después de varias temporadas sin despegar si se queda corre el riesgo de que su carrera acabe de quedar estancada en un momento que por edad y tiempo fuera de casa debería despegar por fin. A nadie le interesa que se enquiste ni que se eternice, pero los clubes interesados sí pueden jugar con esa necesidad.

Muchos culpables

Que la carrera de Almeida en el Valencia CF haya llegado hasta este punto de empujarle para que salga por menos dinero del que costó cuando era una 'promesa' tiene muchos culpables. Desde los entrenadores que no le han sabido sacar su mejor nivel ni darle continuidad a sus brotes verdes hasta el club, que le dio el '10' y le renovó la pasada temporada sin demostrar nada, como por supuesto el jugador, con una mentalidad dada a los altibajos y su poca capacidad para agarrar las oportunidades al vuelo y romper el molde.