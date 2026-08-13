El Atlético de Madrid va a hacerse de oro con Kang In Lee: la millonada que puede ingresar en acuerdos comerciales

Fichar a Kang In Lee, además de asegurarte un jugador diferencial entre líneas, es una mina de oro a nivel comercial. El surcoreano es una superestrella en su país, que está completamente entregado a él desde antes incluso de llegar al fútbol profesional. El Atlético de Madrid, que recientemente pagó 35'5 millones de euros en variables por él, ya le está sacando partido a su impacto económico incluso antes que al deportivo.

Según reportan medios de Corea del Sur, el Atlético ya estaría amortizando su fichaje gracias a las puertas que le ha abierto a nivel de patrocinio. Desde los rotativos locales señalan que el conjunto colchonero se encuentra ultimando un acuerdo con una empresa coreana por valor de veinte millones de euros en varias temporadas (ya tendría solo con esto más de la mitad de la inversión en el jugador cubierta).

El Atlético de Madrid presume de Kang In Lee / ATM

También explican que el Atlético ultima otro acuerdo de patrocinio por otros veinte millones con una empresa europea, que también querría vincular su imagen a la de los madrileños por el impacto que va a generar en Asia que Kang In vista de rojiblanco.

La Kanginmanía arrasa en Seúl

Ambas operaciones no son oficiales ni públicas todavía, pero desde medios como Xports News o News1 las dan por muy cercanas a cristalizar. Lo que sí está ya confirmado es que Seúl ya ha agotado las 10.000 camisetas que llevó el Atlético de Madrid cuando se anunció su fichaje y según el diario 'AS', el suyo es el mayor arranque comercial de un jugador en muchos años.

La relevancia del Atlético en territorio coreano se ha disparado hasta el punto en que en los dos primeros días después de anunciar la llegada de Kang In ganó hasta 200.000 seguidores en redes sociales, una muestra de las posibilidades de crecimiento que le da un fichaje que además de ello 'promete' brindarle un salto de calidad sobre el verde.

Asentados en Corea

La cosa no queda ahí, sino que el club ha abierto Casa Atleti en Seúl, una tienda permanente y una colaboración con una firma coreana llamada Over The Pitch. Y solo lleva unas semanas siendo jugador del Atlético de Madrid, por lo que el club se frota las manos con todo el negocio que puede hacer tras el traspaso del jugador.