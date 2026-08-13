CRÓNICA | Guerra y Sato maquillan ante el Hércules la pretemporada gris del Valencia CF

El Valencia CF recibía esta tarde al Hércules CF en el Antonio Puchades para disputar el último compromiso de pretemporada. La prueba final para un Valencia que ya ve en el horizonte su estreno liguero ante el Celta de Vigo en Mestalla con muchos aspectos a mejorar y la necesidad inaplazable de firmar nuevos fichajes. De este modo, el cuadro valencianista cierra el ‘doblete’ de amistosos tras la derrota ante el CD Teruel y la reciente victoria de este jueves ante el Hércules CF. Pese a la última gran imagen ofrecida, las sensaciones a lo largo de toda la preparación han dejado infinidad de dudas y muchas posiciones que reforzar sobre el césped.

Carlos Corberán continúa buscando la fórmula para tapar el hueco que ha dejado huérfana la banda derecha del Valencia. La recuperación de Foulquier, sumada a las lesiones de Diego López y la más reciente de Luis Rioja hizo que el técnico de Cheste cambiase el esquema al completo hace tan solo cinco días en el Trofeu Taronja, algo que volvió a repetir este jueves en el Puchades. Una línea defensiva de cinco hombres que se completó con un once formado por: Dimitrievski; Pepelu, Tárrega, De Haas, Gamón, Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Ugrinic, Javi Guerra; Sato y Hugo Duro.

Por su parte, el Hércules CF, dirigido por Beto Company en su andadura por 1ª RFEF, salía con: Blazic; Yago Cantero, Rentero, Samuel Vázquez, Javier Jiménez; Gismera, Rico; Mehdi Puch, Narro, Andy; Cortés.

Un inicio con otro color

El partido comenzó con el Valencia CF dispuesto a tener el mando del encuentro. El equipo ché, con un dibujo bien plasmado sobre el verde, intentaba desde el inicio sacar el balón jugado desde atrás ante la asfixiante presión herculina. La primera llegada valencianista la firmó Sato tras un disparo seco que repelió la zaga visitante. Los primeros compases del duelo ya mostraban una intensidad muy diferente que la de ayer contra el CD Teruel.

El Valencia CF comenzó a embotellar muy pronto al Hércules, que optaba por estar bien replegado atrás y salir al contragolpe. En una de esas acciones, el equipo de Beto Company trató de sorprender con una salida por la izquierda de Javier Jiménez en la que Tárrega estuvo muy atento al cruce.

Primeros avisos del Hércules

Pasado el primer cuarto de hora de encuentro, el conjunto alicantino fue desperezándose y Antonio Cortés fue el que dispuso de dos ocasiones que estuvieron a punto de encontrar la portería de Dimitrievski. El ‘17’ blanquiazul estaba siendo el hombre más activo del encuentro y comenzaba a sufrir un Valencia que le estaba costando más de la cuenta.

Sato, el más activo en el Valencia

Ha llegado hace nada y, pese a estar inscrito con dorsal del filial, será uno de los hombres a tener en cuenta en este Valencia CF. El japonés volvió a avisar de que no le hace falta mucho para crear una ocasión de peligro. Antes de la primera pausa de hidratación, el ex del FC Tokyo recibió un pase de Jesús Vázquez dentro del área para girarse y poner a prueba a Blazic con un zurdazo potente que desbarataba el meta esloveno.

Si algo deja evidente este 5-3-2 de Corberán, es que las bandas quedan completamente libres para las internadas de los carrileros. Jesús Vázquez y Gamón, con total libertad para llegar a línea de fondo, permitían a Javi Guerra y Sato combinar en tres cuartos de campo. Sin embargo, con poco acierto en los metros finales. Precisamente, un centro de Gamón lo remataba Jesús Vázquez en el segundo palo en la ocasión más clara antes del descanso, al que se llegó sin goles.

Un Valencia CF mucho más incisivo

Tras el paso por vestuarios, Corberán movió ficha en defensa dando entrada a Panach y descanso a Tárrega. Una vez en el verde, la primera acción significaría el primer gol del Valencia CF, que consiguió robar en tres cuartos de campo y enlazar una gran jugada ofensiva entre Sato, Ugrinic y Javi Guerra. El balón llegó al ‘8’ que, con dos amagos, fusilaba a Carlos Abad dentro del área para abrir el marcador.

El gol sentó fenomenal a un Valencia CF que, lejos de acularse y gestionar la ventaja, fue al ataque en busca del segundo. La ventaja se duplicó nuevamente con Javi Guerra como protagonista. El de Gilet tiró la pared con Hugo Duro y filtró un balón exquisito para que Sato, con un disparo raso, batiese al meta visitante. Con otra gran acción combinativa llegaba el segundo gol del asiático con la camiseta valencianista.

El partido llegaba a la hora de partido y el Valencia CF descansaba con el balón. Las piernas empezaban a pesar y los protagonistas dosificaban esfuerzos con el inicio liguero a la vuelta de la esquina. Corberán movía el banquillo premiando al canterano Jaume Durà con veinte minutos de juego mientras que Sato se marchaba al banquillo entre aplausos. Lo propio hacía el Hércules CF, que efectuaba siete sustituciones de golpe.

Debut de Marcos Navarro

Con el partido casi decidido y el trabajo hecho, el técnico de Cheste seguía rotando el equipo dando descanso a hombres como Guido Rodríguez, Hugo Duro y Gamón. Marc Martínez, Aimar Blázquez y Marcos Navarro entraban al verde, debutando este último con la camiseta del Valencia CF.

Los canteranos, con ganas de demostrar, metieron una marcha más a un partido en el que ya estaba ocurriendo poca cosa. Aimar Blázquez entró muy activo al choque y de sus botas llegó un latigazo desde la frontal que obligó a estirarse a Carlos Abad en el 90.

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El partido culminaba con victoria valencianista por 2-0 y ya piensa en su debut en liga contra el Celta de Vigo, que tendrá lugar el próximo 22 de agosto en Mestalla.