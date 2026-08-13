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DIRECTO | Valencia CF - Hércules CF: Minutos finales de la primera parte
El conjunto de Carlos Corberán recibe en el Antonio Puchades al equipo alicantino en otro compromiso amistoso antes de arrancar la temporada
Sigue en directo con SUPER el minuto a minuto del partido amistoso entre el Valencia CF y el Hércules CF en el Antonio Puchades. Tras caer ante el Teruel, los de Carlos Corberán quieren recuperar sensaciones antes de arrancar LaLiga.
Minuto 45
Tímidos pitos en la grada del Antonio Puchades
Minuto 40
Disparo de Jesús Vázquez dentro del área que se marcha muy desviado
Minuto 38
La iniciativa es del Valencia pero apenas crea peligro
Minuto 34
Ocasión para el Valencia en una falta lanzada al área, pero la acción queda anulada por fuera de juego.
Minuto 32
El partido vibrante no es, desde luego.
Minuto 31
Despeje de puños de Dimitrievski al lanzamiento de córner
Minuto 28
Se reanuda el partido tras la pausa de hidratación
Minuto 24
Pausa de hidratación. Sato se está animando en los últimos minutos.
Minuto 19
Buen disparo cruzado de Sato, pero detiene el portero del Hércules
Minuto 14
Otra aproximación del Hércules, aunque la jugada no encuentra remate
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