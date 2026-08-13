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DIRECTO | Valencia CF - Hércules CF: Minutos finales de la primera parte

El conjunto de Carlos Corberán recibe en el Antonio Puchades al equipo alicantino en otro compromiso amistoso antes de arrancar la temporada

Ryunosuke Sato, con el Valencia CF

Ryunosuke Sato, con el Valencia CF / VCF

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Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Sigue en directo con SUPER el minuto a minuto del partido amistoso entre el Valencia CF y el Hércules CF en el Antonio Puchades. Tras caer ante el Teruel, los de Carlos Corberán quieren recuperar sensaciones antes de arrancar LaLiga.

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