DIRECTO | Valencia CF - Hércules CF: Minutos finales de la primera parte

Sigue en directo con SUPER el minuto a minuto del partido amistoso entre el Valencia CF y el Hércules CF en el Antonio Puchades. Tras caer ante el Teruel, los de Carlos Corberán quieren recuperar sensaciones antes de arrancar LaLiga.

Minuto 45 Tímidos pitos en la grada del Antonio Puchades

Minuto 40 Disparo de Jesús Vázquez dentro del área que se marcha muy desviado

Minuto 38 La iniciativa es del Valencia pero apenas crea peligro

Minuto 34 Ocasión para el Valencia en una falta lanzada al área, pero la acción queda anulada por fuera de juego.

Minuto 32 El partido vibrante no es, desde luego.

Minuto 31 Despeje de puños de Dimitrievski al lanzamiento de córner

Minuto 28 Se reanuda el partido tras la pausa de hidratación

Minuto 24 Pausa de hidratación. Sato se está animando en los últimos minutos.

Minuto 19 Buen disparo cruzado de Sato, pero detiene el portero del Hércules