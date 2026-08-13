El espectacular golazo de falta del exvalencianista Uros Racic ante el Napoli

Uros Racic fue uno de los grandes protagonistas del amistoso que enfrentó al Aris de Salónica con el Napoli en la última prueba del conjunto italiano antes del inicio de la Serie A. Lo que sobre el papel parecía un encuentro de pretemporada sin demasiados alicientes terminó convirtiéndose en una exhibición ofensiva del equipo dirigido por Massimiliano Allegri, que se impuso por 6-2. Sin embargo, entre la lluvia de goles destacó la actuación del exvalencianista, que ejerció como capitán del conjunto griego y lució el dorsal 10.

Racic vuelve a sacar a relucir su potente golpeo

El futbolista serbio, de 28 años, respondió al tanto inicial de Rrahmani con un espectacular lanzamiento de falta directa. Racic colocó el balón lejos del alcance del guardameta y firmó una acción que recordó a una de sus grandes virtudes durante su etapa en Mestalla: su potente golpeo desde larga distancia. De hecho, el único gol que se recuerda especialmente en el Valencia por esta faceta llegó en la temporada 2020-21, cuando Racic sorprendió con un potente disparo lejano ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano, en un encuentro dirigido por Javi Gracia. Aquella acción no fue de falta, pero sí dejó una muestra de la capacidad del serbio para encontrar portería desde fuera del área.

Golazo de Racic al Atlético de Madrid / Valencia CF

Tras el empate, el Napoli elevó el ritmo y desató una auténtica tormenta ofensiva ante un Aris de Salónica que no pudo seguir el ritmo competitivo del conjunto italiano. El cuadro de Allegri encadenó goles y terminó decantando el amistoso con claridad, aunque Racic todavía tendría tiempo para volver a dejar su sello. Después de controlar un balón aéreo frontal al área, el serbio conectó un potente zurdazo que se coló en la portería defendida por Milinković-Savić, completando así su doblete y maquillando el resultado para el equipo heleno.

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La actuación de Racic, más allá del 6-2 final, supone una nueva reivindicación del centrocampista serbio, que asumió galones como capitán del Aris y demostró que conserva intacto uno de los recursos que más llamaron la atención durante su etapa como valencianista. La noche también tuvo otro vínculo con Mestalla, ya que Rafa Mir debutó con el Napoli, aunque todas las miradas terminaron dirigidas hacia un Racic que volvió a sacar a relucir su potente golpeo y firmó dos goles de bella factura.