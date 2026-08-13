El futuro del exvalencianista Koba Koindredi muy cerca de resolverse
El centrocampista francés, con contrato con el Sporting de Lisboa hasta 2028, está cerca de convertirse en nuevo jugador del Grasshoppers suizo
El futuro de Koba Koindredi está cada vez más cerca de quedar definido. Según informa A BOLA, el centrocampista de 24 años tiene prácticamente todo acordado para incorporarse al Grasshoppers, en una operación que se produciría nuevamente en calidad de cedido por el Sporting de Lisboa. El futbolista, que pasó por el Valencia, volvería así a competir en el fútbol suizo.
Una nueva aventura en Suiza
De concretarse el movimiento, Koindredi afrontaría su tercera etapa en Suiza después de haber defendido las camisetas del Lausanne y del Basilea. Su buen rendimiento durante su cesión al Lausanne le permitió dar el salto al Basilea, donde ha acumulado experiencia y protagonismo. El jugador llegó incluso a estar cerca del Pafos de Chipre, pero la aparición del Grasshoppers habría cambiado el rumbo de las negociaciones.
Koindredi ha tenido un papel relevante esta temporada, aunque sin convertirse en una pieza imprescindible para el conjunto helvético. Con el Basilea sumó 41 partidos entre todas las competiciones, además de dos goles y una asistencia. Ahora, ante la falta de espacio en el primer equipo del Sporting, donde únicamente ha disputado ocho encuentros, el centrocampista busca un nuevo destino que le permita mantener la continuidad y seguir creciendo en su carrera.
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