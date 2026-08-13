La Gazzetta: El Valencia CF acelera la operación de Di Gregorio

Mientras el culebrón interminable del lateral derecho centra todas las miradas, el Valencia CF sigue teniendo la necesidad de firmar jugadores en otras demarcaciones, entre ellas la portería. El equipo carece de la figura de portero suplente que compita con Stole Dimitrievski y maneja varias alternativas para esa posición.

Desde Italia, más concretamente la Gazzetta dello Sport, el medio más prestigioso del mundo del deporte en el país translpino, señala que el Valencia estaría en negociaciones avanzadas con la Juventus de Turín para firmar como cedido a Michele Di Gregorio.

Di Greforio se dirige a sus aficionados / SERGIO PEREZ

Spalletti no cuenta con él

El meta viene de cuajar una temporada muy decepcionante con el conjunto turinés y Luciano Spalletti no cuenta con él para la próxima temporada. El meta lo hizo muy bien hace dos campañas con el Monza, un hecho que le valió firmar por la Vecchia Signora, pero su rendimiento no ha estado a la altura de uno de los clubes más importantes de la Serie A.

Hablan de cesión

Según la información del rotativo italiano la fórmula sería la de una cesión con opción de compra del alrededor de quince millones de euros, algo parecido a lo que firmó con Julen Agirrezabala, al que obviamente no se compró después de su rendimiento y lesiones.