Javi Guerra admite que faltan fichajes y cierra filas en el Valencia CF: "Todo el mundo va de la mano"

Javi Guerra, principal protagonista en la victoria del Valencia CF en el último amistoso de la pretemporada 2026/27, ha declarado después del partido que "todos los jugadores" en el equipo van "de la mano" y confían en el entrenador, porque "si no, las cosas no saldrán como gustaría" cuando arranque la competición oficial a partir del sábado 22 de agosto. Ese día el equipo de Carlos Corberán se enfrentará al Celta en Mestalla en lo que será la segunda jornada de LaLiga.

Para Guerra, "habrá cosas que hay que mejorar, pero es importante acabar la pretemporada con victoria". Además, el de Gilet dice entender las dudas de los aficionados tras una pretemporada gris. "Pueden entenderse. Hay que ser realistas, los últimos años no han sido como la gente pensaba. También hay que dar confianza al equipo, la temporada no ha empezado y es importante iniciarla con el apoyo de todos", lanzó como mensaje.

El futuro y su posición en el campo

En lo personal, el '8' del Valencia no quiere entrar en especulaciones sobre su futuro después de que clubes como el FC Barcelona se hayan interesado este verano por su situación, en la que la cláusula ha aumentado este agosto a 60 millones de euros. "Tengo contrato, estoy aquí y no hay nada más que decir", responde.

"Me veo bien, me gusta jugar con libertad, me permite venir a la base de la jugada, llegar al área rival, de todo, al final si hay goles y asistencias -así ha sido ante el Hércules-, seguro que mejor", analiza sobre el hecho de jugar a priori por delante de Guido Rodríguez y Ugrinic y más cerca del japonés Sato.

Guerra, en el amistoso de este jueve / IGNACIO HERNANDEZ ROSELLO

Javi Guerra respalda a Carlos Corberán

Por último, el valenciano no cree que haya compañeros en la plantilla que no crean en el técnico, Carlos Corberán. "Si no confiáramos en el entrenador no llegaríamos a ningún puerto. Todo el mundo va de la mano, si no, las cosas no saldrán como nos gustaría", afirma un futbolista que coincide con la mayoría del entorno en la necesidad de reforzar el equipo de aquí al comienzo de LaLiga.

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"Faltan jugadores en algunas posiciones, aunque hay buen equipo. Tenemos que ir a muerte todos y ser un equipo, e ir a por el primer partido de LaLiga", concluyó ha declarado después del partido que "todos los jugadores" en el equipo van "de la mano" y confían en el entrenador, porque "si no, las cosas no saldrán como gustaría" cuando arranque la competición oficial a partir del sábado 22 de agosto. Ese día el equipo de Carlos Corberán se enfrentará al Celta en Mestalla en lo que será la segunda jornada de LaLiga.