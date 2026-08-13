Nueva 'novia' para el entrenador del último título del Valencia CF

El primer año de Mendilibar en Grecia fue para enmarcar. El técnico español llegó con la temporada empezada a un equipo estaba firmando una buena campaña y en tan solo unos meses fue capaz de dar con la tecla. Los griegos levantaron un título europeo por primera vez en su historia; la Conference League. Al año siguiente volvieron a firmar una gran campaña y ganaron la liga, la copa, la supercopa y se clasificaron para la Champions League por primera vez desde la temporada 2020-2021.

Sin embargo, la temporada pasada no fue tan buena para Mendilibar. Olympiacos no levantó ningún título y ayer se quedó fuera de la próxima edición de la Champions tras caer en la fase previa ante el NEC Nimega Noruego. Esta situación podría hacer que el club griego se plantee un cambio en el banquillo y, según Matteo Moretto, la dirección deportiva de Olympiacos está valorando los perfiles de 2 entrenadores españoles: Éder Sarabia y Marcelino García Toral.

Jose Luis Mendilibar, head coach of Olympiacos FC and Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, greet each other during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between FC Barcelona and Olympiacos FC at Estadi Olimpic Lluis Companys on October 21, 2025 in Barcelona, Spain. AFP7 21/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SPAIN;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Marcelino elegirá la oferta que más se adapte a sus aspiraciones

El exentrenador del Valencia y del Villarreal finalizó su contrato con el conjunto 'groguet' al acabar la pasada temporada y ha estado todo el verano sin equipo. Marcelino ha cosechado grandes resultados durante sus últimos años como entrenador. Clasificó al Valencia CF para la Champions League durante 2 temporadas consecutivas y ganó la Copa del Rey y en el Villarreal ha construido un gran equipo, al que también ha clasificado para la Champions en 2 ocasiones.

Marcelino da instrucciones a su equipo en la victoria por 5-1 ante el Levante / Villarreal CF

Estos logros le han otorgado mucho prestigio, lo que ha hecho que muchos clubes quieran contar con él para que sea la cabeza de sus proyectos. Marcelino ha barajado muchas ofertas desde que salió del Villarreal y seleccionará un destino acorde a sus aspiraciones deportivas y económicas. Por tanto, habrá que esperar para ver si aterriza en Grecia próximamente, o si acaba en otro equipo.

El nombre de Eder Sarabia también está sobre la mesa

La otra opción que analiza el Olympiacos es el fichaje de Eder Sarabia. El entrenador español firmó un inicio de temporada formidable con el Elche la pasada campaña, tanto a nivel de resultados, como de juego. Conforme avanzó la temporada, al club ilicitano se le fueron complicando las cosas, pero finalmente Sarabia logró que el club salvara la categoría prácticamente en el último suspiro de la temporada. Con el objetivo cumplido, Eder Sarabia anunció que dejaba el cargo voluntariamente porque quería descansar durante unos meses.

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Mendilibar tiene contrato hasta junio de 2027

Ahora, el Olympiacos deberá decidir si continúa confiando en Mendilibar o apuesta por un cambio de rumbo. La decisión no será sencilla, porque el técnico vasco es muy querido en Grecia. Además, la temporada ya ha comenzado y Mendilibar tiene contrato hasta el final de la misma. Por tanto, podría ser incluso una decisión más enfocada a junio de 2027 que a la actualidad.