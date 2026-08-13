MVP y notas del Valencia CF ante el Hércules, última prueba antes de iniciar LaLiga

El Valencia CF ha cerrado la pretemporada con un triunfo que maquilla ligeramente lo visto en los dos amistosos precedentes contra el CD Teruel y el Newcastle. Las mejores noticias para la afición valencianista llegaron con la aparición en la línea de tres cuartos tanto de Javi Guerra como del japonés Ryunosuke Sato. Ambos centrocampistas fueron los artífices de los dos goles con los que el conjunto de Carlos Corberán se ha impuesto al Hércules. La siguiente cita para el Valencia tendrá ya carácter oficial, la jornada 2 de LaLiga del sábado 22 de agosto, ese día el Celta de Vigo visitará el estadio de Mestalla (19:30 horas).

Estas son las notas de los jugadores del Valencia que se ha enfrentado este jueves, 13 de agosto, al Hércules:

Dimitrievski (6): El portero normacedonio no tuvo tanto trabajo como en citas anteriores. Aun así, el '1' continúa siendo uno de los valores más fiables del equipo. A los 12 minutos del choque, el ex del Rayo estuvo atento para interceptar un centro muy peligroso de los alicantinos al área. Fueron los compases en los que el Hércules más se acercó a su portería.

Rodrigo Gamón (6): El canterano muestra seriedad y compromiso en la posición de lateral derecho. Participó sin complicaciones en el costado derecho de la defensa, y cuando pudo se incorporó a tareas ofensivas. Por ejemplo, en una acción del primer tiempo que la concluyó con remate a la red después de una parada del esloveno Blazic a disparo de Sato.

César Tárrega (6): El valenciano se retiró del campo en el descanso dejando su sitio a Panach. No tuvo problemas excesivos ante un Hércules que no generó peligro de consideración. Como De Haas intentó siempre mantener la línea de presión alta.

Pepelu (6): El de Dénia se acopla a la perfección a la demarcación de hombre libre en el eje de la zaga. Asume la función de iniciar la jugada y ayudar a Dimitrievski a iniciar el juego.

De Haas (6): En la misma línea que Tárrega en el otro perfil. Completó como Pepelu los 90 minutos y, eso sí, demuestra que en lo físico se encuentra en magníficas condiciones. Disciplinado en lo posicional a la hora de hacer la presión, el neerlandés también suma en la creación de jugada desde atrás.

Justin de Haas, ante el Hércules / F. Calabuig

Jesús Vázquez (7): El lateral valenciano continúa en muy buena línea. Fino en lo físico y con confianza con la pelota, su estado de forma es una de las razones por las que el Valencia está profundizando más por izquierda que por derecha, donde existe ese problema conocido de la ausencia de un lateral diestro titular de experiencia. La primera ocasión importante del equipo se dio con un servicio de Vázquez al área para Sato.

Guido Rodríguez (6): Hombre de equilibrio y jerarquía que quería Corberán. Apuesta segura para esos trabajos. El Hércules no le exigió en demasía y se movió con inteligencia y sencillez, dejando claro que los problemas del Valencia están más arriba, sobre todo, en el desborde por las bandas y en la punta. Correcto.

Ugrinic (6): El suizo fue otro de los que completó los 90 minutos. Se le vio menos que a sus compañeros en la medular, pero no escatimó en los esfuerzos y participó con serenidad para concluir la asistencia del primer gol a Guerra.

Javi Guerra (8): La sonrisa del Valencia. Anotó el primero, un golazo de bella factura con amago final ante el portero y cañonazo por encima del portero. Después le regaló el segundo a Sato, filtrando entre líneas un paso a Sato para dejarlo solo en el uno contra uno.

Sato (7): Una vez más el nipón evidenció que se mueve a la perfección entre el medio campo y la delantera. En el primer tiempo cayó más en el costado izquierdo, aunque se le vio por todo el flanco ofensivo. Atacante hábil, rápido y difícil de detectar.

Hugo Duro (5): El más flojo esta tarde del equipo. No encontró sus oportunidades de gol, pese a que no deja de intentarlo durante el tiempo que le toca jugar.

Cambios

Panach (5): Cumplió en el eje diestro de una defensa que con el paso de los minutos fue sufriendo menos ante un Hércules sin colmillo.

Jaume Durà (6): Intentó mostrarse y en la banda izquierda participó mostrando buenas maneras.

Los canteranos respondieron con una actuación seria / F. Calabuig

Aimar Blázquez (6): La mejor ocasión de la segunda parte fue suya, una jugada personal que terminó con disparo.

Marc Martínez (5): Poco tiempo y... poca incidencia.

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Marcos Navarro (5): Poco tiempo y... poca incidencia.