Así está el pulso entre Valencia CF y Girona FC por Arnau Martínez

El pasado martes, SUPER informaba sobre la voluntad clara de Arnau Martínez de jugar en el Valencia CF, una vez asentadas las bases del acuerdo con el club para las cinco próximas temporadas y un salario que rondaría los tres millones de euros brutos. Sin embargo, el reclamo del lateral derecho a su actual equipo de que escuche con buena predisposición la propuesta valencianista por el momento no está surtiendo efecto.

Por el momento, el Girona FC se mantiene firme. Según publica este jueves 'Diari de Girona', el club catalán continúa transmitiendo que su exigencia para el traspaso de Arnau pasa por los ocho millones de la cláusula de rescisión, o una suma que se le aproxime mucho teniendo en cuenta las diferentes fórmulas posibles.

La primera oferta del Valencia, cuatro millones más bonus, fue rechazada por el Girona. La previsión de los de Mestalla, con el "sí" del jugador a su favor, consistía en no aumentar más allá de los cinco millones su propuesta. Así que, en estos momentos, los dos clubes mantienen viva la negociación con una diferencia que puede hacer que las conversaciones se extiendan más días de los previstos al inicio de la semana. El objetivo era cerrarlo todo durante la semana en curso.

Alternativas con las que convencer al Girona

Lo cierto, sin embargo, es que el Valencia tiene un resquicio por el que poder avanzar en el fichaje. Como se apuntó el martes, la posición del Girona de puertas hacia dentro se vuelve ligeramente más flexible, ya que aceptaría rebajar la cláusula en torno a dos millones de euros. Eso sí, siempre y cuando pueda quedarse con un porcentaje equivalente de los derechos económicos del lateral derecho en caso de una futura venta por parte del Valencia. Otra de las alternativas con la que los dos clubes negocian es la de incluir bonus por objetivos individuales y colectivo que aumenten la cantidad fija de base del traspaso.

En la negociación, el 'handicap' del Valencia pasa por los límites financieros que impone el mnáximo accionista más allá de los habituales del Fair Play Financiero. No obstante, operaciones como las de la portería, donde al final la solución podría llegar con un cedido, o el pico que pudiese llevarse el club por derechos formativos, si se concreta el traspaso de Ferran Torres al PSG, podrían servir de ayuda para que Carlos Corberán acabe teniendo en este mercado de verano al anhelado lateral diestro.

El tiempo no solo aprieta al Valencia

Asimismo, el reloj también juega en contra del Girona que este fin de semana inicia la temporada en LaLiga Hypermotion y necesita vender jugadores para recomponerse en Segunda división. Otras salidas que el equipo catalán debe concretar son las de Ounahi y Tsygankov, extremo por el que han preguntado Valencia y Celta.

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Al respecto de Arnau Martínez, la operación más caliente, el Girona se debate entre seguir contando con él o no arriesgar con una posible lesión y dejarlo fuera de la citación del choque del domingo. Desde hace unos días, la cabeza del jugador se centra en que el fichaje pueda darse y debutar como valencianista el sábado 22 de agosto en el Valencia - Celta.