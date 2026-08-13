Así te hemos contado la victoria del Valencia ante el Hércules en el último amistoso antes de LaLiga

Sigue en directo con SUPER el minuto a minuto del partido amistoso entre el Valencia CF y el Hércules CF en el Antonio Puchades. Tras caer ante el Teruel, los de Carlos Corberán quieren recuperar sensaciones antes de arrancar LaLiga.

El Valencia supera al Hércules 2-0 con goles de Javi Guerra y Sato. Tras una primera parte floja, el conjunto de Corberán apretó al inicio de la segunda mitad y se llevó el último ensayo antes de arrancar LaLiga.

2-0 Final del partido.

2-0 El partido está a punto de terminar. Minuto 92

2-0 A punto de marcar Aimar Blázquez. Buena maniobra del canterano, que probó fortuna desde fuera del área y obligó a estirarse al portero. Minuto 88

2-0 Ha perdido mucho ritmo el partido Minuto 86

2-0 Más cambios. Se retiran Gamón, Giudo y Hugo Duro y han entrado Marcos Navarro, Marc Martínez y Aimar Blázquez Minuto 81

2-0 También hay cambios en el Hércules, que ya ha cambiado a todo el equipo. Minuto 72

2-0 Ha habido un cambio en el Valencia. Entra Jaume Durà por Sato. Minuto 70

2-0 Pusa de hidratación