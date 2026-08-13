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Así te hemos contado la victoria del Valencia ante el Hércules en el último amistoso antes de LaLiga
El conjunto de Carlos Corberán recibe en el Antonio Puchades al equipo alicantino en otro compromiso amistoso antes de arrancar la temporada
Sigue en directo con SUPER el minuto a minuto del partido amistoso entre el Valencia CF y el Hércules CF en el Antonio Puchades. Tras caer ante el Teruel, los de Carlos Corberán quieren recuperar sensaciones antes de arrancar LaLiga.
El Valencia supera al Hércules 2-0 con goles de Javi Guerra y Sato. Tras una primera parte floja, el conjunto de Corberán apretó al inicio de la segunda mitad y se llevó el último ensayo antes de arrancar LaLiga.
2-0
Final del partido.
2-0
El partido está a punto de terminar.
Minuto 92
2-0
A punto de marcar Aimar Blázquez. Buena maniobra del canterano, que probó fortuna desde fuera del área y obligó a estirarse al portero.
Minuto 88
2-0
Ha perdido mucho ritmo el partido
Minuto 86
2-0
Más cambios. Se retiran Gamón, Giudo y Hugo Duro y han entrado Marcos Navarro, Marc Martínez y Aimar Blázquez
Minuto 81
2-0
También hay cambios en el Hércules, que ya ha cambiado a todo el equipo.
Minuto 72
2-0
Ha habido un cambio en el Valencia. Entra Jaume Durà por Sato.
Minuto 70
2-0
Pusa de hidratación
2-0
Vuelve a calmarse el partido ahora. Sin ocasiones.
Minuto 67
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