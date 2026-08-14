La pretemporada, concluida con un balance de cuatro derrotas en un total de ocho partidos, siembra de incertidumbres el comienzo de LaLiga para el Valencia CF. Una de las conclusiones más preocupantes y que año a año se repite de forma endémica es como el entrenador se mueve en la escasez. Mientras la plantilla y los márgenes del Fair Play Financiero necesitan aligerarse con una operación salida verdaderamente efectiva, las piezas realmente útiles para elaborar un once de garantías son mínimas. El Valencia se encuentra muy lejos de aquella máxima que recomienda disponer de "dos jugadores de nivel por puesto".

En el Valencia, la unidad A llega a mediados de agosto por completar, y la B flojea en buena parte de sus efectivos. Una urgencia que ha hecho que el once titular para el comienzo de la competición oficial el próximo sábado 22 de agosto, frente al Celta de Vigo en Mestalla, esté prácticamente definido. No hay mucho más. De hecho, Carlos Corberán no cuenta con once profesionales de garantías en todas y cada una de las demarcaciones del campo. El lateral derecho está pendiente de que el fichaje de Arnau Martínez (Girona FC) pueda caer a tiempo para alinear al catalán en el estreno liguero contra los vigueses de Claudio Giráldez.

Los contrastes vividos en los últimos amistosos contra CD Teruel y Hércules de Alicante demuestran la existencia de esa brecha entre ambas unidades. Y, sobre todo, la presencia de un buen número de futbolistas que mantendrán sin una gran competencia su estatus de titular mientras no se materialicen nuevos fichajes en la portería, el centro de la defensa, el extremo o el ataque.

Dimitrievski, Guido, Guerra y Sato... 'titularísimos'

Hoy queda claro que el juego ofensivo del Valencia pasa por el talento que pueden unir dos futbolistas como Javi Guerra y Ryunosuke Sato. También que el equilibrio en la media es cosa de Guido Rodríguez, o que Stole Dimitrievski es indiscutible a la espera de un portero que complete el arco: el que más gusta con ese objetivo tanto al entrenador como e Gourlay es el joven neerlandés del Ipswich Town, Kayne Oevelen.

Sistema con carrileros a la fuerza

Otras dos circunstancias saltan a la vista. Para empezar, sin abundancia de extremos precisamente, y con el problema de la lesión de Luis Rioja, Corberán está acostumbrándose a tirar de defensa de tres centrales y carrileros. Justamente en uno de los carriles es donde más competencia ha surgido. Jesús Vázquez, en perfecto estado físico y cada vez más confiado en sus cualidades, está ganando terreno al capitán José Gayà. De hecho, no es descartable que, como en el Trofeu Taronja, Vázquez pueda cubrir el agujero en el carril derecho gracias a su capacidad atlética. Contra el Newcastle ya tuvo que jugar en ambos lados, primero como lateral diestro y, tras la expulsión de Gayà, como izquierdo.

Fernando Bustamante

Un once 'demasiado' claro: ausencia de alternativas y competencia

Con muy pocas alternativas para elegir con tranquilidad -quizá, entre las pocas, sobresale la del mediocentro africano Aliou Dieng-, el once con el que él Valencia puede medirse al Celta dentro de ocho días empieza a parecer demasiado claro. Sobre todo, si no llega nadie a reforzar el equipo. Es más, son canteranos como Rodrigo Gamón (lateral derecho), Panach (central), David Otorbi (extremo), Jaume Durà (centrocampista) y Aimar Blázquez (delantero) las soluciones que mejor responden a la hora de dar un respiro a los titulares.

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Con todo, el once que se abre camino contra el Celta, siempre que la carencia de extremos siga empujando a mantener la defensa de cinco, sería el siguiente: Dimitrievski en la portería. De derecha a izquierda en defensa, Jesús Vázquez o Gamón, Tárrega, Pepelu, De Haas y Gayà. Por delante, como pivote de equilibrio, Guido Rodríguez y unos metros por delante, Filip Ugrinic, Javi Guerra y Sato (siempre y cuando, como se confía, su documentación esté en regla para la inscripción en LaLiga). Y, como punta de lanza, Hugo Duro, si bien nadie ha brillado en el sitio del '9', para el que pujaría Umar Sadiq, si se recupera de una lesión muscular, y en menor medida, Arnaut Danjuma.