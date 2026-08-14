Francis Coquelin, evacuado en camilla tras un brutal choque de cabezas

Francis Coquelin ha protagonizado una de las imágenes más preocupantes de la jornada en el fútbol francés. El excentrocampista del Valencia CF tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de sufrir un violentísimo choque de cabezas con Younoussa durante el encuentro entre el Stade Lavallois y el Nantes, correspondiente a la segunda jornada de la Ligue 2.

La acción se produjo en el minuto 12. Ambos futbolistas fueron a disputar un balón aéreo y el impacto fue de enorme dureza. La reacción de los jugadores de ambos equipos fue inmediata, reclamando con urgencia la entrada de los servicios médicos al comprobar la gravedad del golpe.

Coquelin y Younoussa permanecieron varios minutos siendo atendidos sobre el césped mientras el estadio guardaba un silencio absoluto. Finalmente, ambos abandonaron el terreno de juego en camilla entre la preocupación de compañeros, rivales y aficionados, mientras el encuentro continuó tras la interrupción.

Segunda aparición tras regresar a casa

El partido suponía la primera titularidad de Coquelin desde su regreso este verano al Stade Lavallois, el club donde se formó entre 2005 y 2008 antes de incorporarse a la cantera del Arsenal.

En su debut, el veterano centrocampista disputó los últimos 25 minutos de la derrota por 3-1 frente al Rodez. Ante el Nantes, precisamente su anterior equipo, había recibido la confianza para salir de inicio, aunque su participación terminó de la forma más amarga posible por culpa del durísimo golpe.

Un futbolista muy recordado en Mestalla

Coquelin sigue siendo un nombre muy querido entre el valencianismo por su etapa en Mestalla, donde defendió la camiseta del Valencia CF entre 2018 y 2020 y formó parte del equipo que conquistó la Copa del Rey de 2019.

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A la espera de que se conozca un parte médico oficial, las imágenes del choque han generado una enorme preocupación por la violencia del impacto sufrido por ambos jugadores.