Ilaix Moriba, ex del Valencia CF, tiene la llave para la salida de André Almeida rumbo al Celta

El mercado para los clubes de LaLiga entra en su fase decisiva. El centro del campo ocupa buena parte de las horas de trabajo de la dirección deportiva del Real Celta, primer rival del Valencia CF que tiene a André Almeida en su lista de deseos. A pesar de que el interés de los celestes en el portugués es real y la sintonía en las conversaciones con el jugador es total, los de Vigo deben solventar antes la situación de 'overbooking' en su línea de medios.

Cuando el Valencia tenía avanzado un acuerdo con el Swansea por cerca de 3,5 millones de euros más variables, irrumpió el Celta como una opción mucho más atractiva para el futbolista. Almeida frenó la operación con el conjunto de Gales al saber que Claudio Giráldez quiere contar con él para fortalecer la medular del club celeste, que en esta campaña 2026/27 volverá a participar en la UEFA Europa League.

Vigo, muy cerca de la casa de los Almeida

La prioridad de Almeida pasa por quedarse en LaLiga y, sobre todo, hacerlo en un equipo altamente competitivo que tiene su sede a escasos 125 kilómetros de su ciudad natal, Guimarães. Giráldez valora su polivalencia, ya que el pequeño medio luso de 26 años puede actuar como medio organizador en el doble pivote, como mediapunta, interior o, incluso, partiendo desde el costado izquierdo.

André Almeida está encantado con la opción del Celta, que no tiene problemas para encajar su salario en sus costes de plantilla. Sin embargo, el asunto no tiene visos de resolverse en pocos días. Los obstáculos surgen en la cantidad de traspaso y, en especial, en el hecho de que los de Vigo tienen que hacer antes espacio para que el portugués quepa en su medio campo.

Moriba: la gran venta que espera el Celta

El Valencia no está por la labor, ni mucho menos, de rebajar lo pactado con el Swansea, mientras que el Celta buscará un precio que ronde los tres millones. No obstante, lo primordial es que para lanzarse con una oferta en firme por Almeida el club gallego debe primero hacerle hueco con salidas. Ahí entra en juego un exvalencianista, Ilaix Moriba.

Moriba, internacional guineano, se perfila como la gran venta que puede hacer la entidad pontevedresa en lo que resta de mercado de verano. El club busca ingresos y su nombre se ha relacionado con varios equipos de la Premier League, aunque ninguna propuesta ha cristalizado en los 20 millones en los que lo tasó hace unos meses.

Además, la situación de Ilaix en el equipo ha añadido incertidumbre. No viajó a la concentración en Italia por decisión disciplinaria de Giráldez después de llegar tarde a un entrenamiento. Marco Garcés, director de Fútbol, respaldó públicamente al técnico, aunque lo sucedido no implica necesariamente una ruptura definitiva por la importancia del futbolista para el Celta.

Vecino y Carles Pérez, otras opciones de salida

Pese a que André Almeida cuenta con el respaldo de la dirección deportiva y del cuerpo técnico, su fichaje se condiciona, en estos momentos, a salidas en la medular. Si no acaba siendo Ilaix, otra opción es la de un jugador con menos presencia, Matías Vecino, al que le resta solo un año de contrato.

Asimismo, el club celeste quiere en primer lugar reforzar el ataque. La marcha del defensa Carlos Domínguez deja una ficha libre para un extremo: Exequiel Zeballos, de Boca Juniors, es la alternativa con más papeletas, si bien los vigueses están estudiando al detalle su informe físico y de lesiones antes de invertir una suma superior a los siete millones de euros.

SD

El Celta prevé dos semanas intensas y largas de mercado, el asunto Almeida tiene pinta de que se alargará hasta la última semana a la espera de un efecto dominó. Ilaix podría dejar ingresos y la ficha libre, Vecino únicamente lo segundo... y una tercera opción de salida que serviría para abrir la puerta al portugués sería la de Carles Pérez. La marcha de Manu Fernández desea llenarse con un nuevo central.

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A André -y al Valencia- les toca esperar a un movimiento definitivo del Celta, una vez que libere espacio y dinero para regenerar del todo un centro del campo en el que le sobra calidad con hombres como Miguel Román y Álex Febas, fichado desde el Elche CF.