El mensaje de Pepelu y su nueva realidad en el Valencia CF

Después de perder el puesto en el centro del campo la temporada pasada en detrimento de Guido Rodríguez la situación parecía complicarse mucho para Pepelu, pero su paso al eje de la defensa especialmente con el cambio de esquema de esta pretemporada apostando por tres centrales, cambian por completo la realidad del centrocampista de Denia.

El valenciano ha hecho buenos partidos actuando en el medio de esa línea defensiva por el plus que ha ofrecido a nivel de salida de pelota, siendo un jugador más lúcido en esas lides que los centrales que tiene el Valencia CF en plantilla y también por la posibilidad de alternar alturas para recibir por detrás o por delante de sus dos socios según la fase de la salida de balón.

Mensaje de Pepelu en redes sociales / Instagram

Como defensor está destacando especialmente a nivel de posicionamiento y de lectura de las jugadas, pero también está sorprendiendo en acciones de 'corrector' a la espalda de sus compañeros. Si Corberán apuesta por darle continuidad a este dibujo, Pepelu se ha destapado como el perfil ideal para interpretar ese rol unos metros más atrás de su posición natural, aunque tampoco se le descarta como alternativa a central en línea de cuatro después de hacerlo bien la temporada pasada como solución de emergencia.

Mensaje de responsabilidad

Pepelu mandó un mensaje a través de sus redes sociales después del encuentro contra el Hércules, el último de la pretemporada antes de estrenarse en poco más de una semana en Liga. El jugador expresó lo siguiente: "Acabó la preparación. Y ahora una temporada que empezamos con ambición saniendo que somos nosotros los máximos responsables de daros alegrías. Convencidos de que cuánto más juntos estemos todos, más fácil será conseguir los objetivos".

En su discurso, Pepelu pide para los jugadores tanto el apoyo de la gente como la carga de responsabilidad de cara a una temporada en la que desde la plantilla se ha empezado a hablar de Europa por primera vez en mucho tiempo, aunque no se ha hecho desde el club públicamente en ninguna rueda de prensa ni manifestación oficial.