Oficial: El Valencia CF ficha al lateral derecho Román Davis

El Valencia CF ha hecho oficial el fichaje de una joven perla del fútbol sudamericano para el Juvenil 'A' y el VCF Mestalla. Se trata del lateral derecho Román Davis, futbolista de 18 años que viene de destacar con las categorías inferiores de la Selección de Venezuela y que está considerado uno de los proyectos de lateral derecho más sólidos de la selección vinotinto.

El futbolista, que destaca por su gran balance ofensivo, llega desde Universidad Central de Venezuela cedido con opción de compra un año después de destacar en el Mundial Sub17 con la selección de su país, dejando buenas sensaciones y apuntando a cruzar el 'charco'.

Román Davis con la camiseta del Valencia CF / VCF

"Es un sueño"

El jugador habló con los medios oficiales del Valencia CF después de cerrarse su llegada y se mostró muy contento: "Estar aquí es un sueño, la verdad es que siempre había esperado esta oportunidad, y llegar de parte del Valencia fue una locura, una cosa increíble. Quiero aprovechar todo lo que me brinda el club, el apoyo, las instalaciones, y darle lo mejor a ellos también. Me han tratado muy bien, he conocido a personas increíbles", destacaba Davis.

Quiere "llegar al primer equipo"

En principio estará un año a préstamo, pero su idea es la de demostrar al Valencia CF que tiene condiciones para quedarse y conseguir alcanzar la élite: "Mi plan, mi idea, mi sueño es seguir creciendo como jugador. El Valencia es un gran club al cual siempre quise formar parte, y aquí estoy", decía el venezolano, que lo manifestaba de forma clara: "Bueno, a nivel grupal, la verdad es que aportarle al equipo y llegar muy lejos en el torneo, y a nivel individual llegar al primer equipo y consolidarnos", exponía.