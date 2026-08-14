El pellizco económico que dejará Ferran Torres... y que servirá al Valencia CF para fichar

l FC Barcelona y el PSG ultiman los flecos del traspaso del valenciano Ferran Torres, autor del gol que dio a España su segundo Mundial. La entidad parisina, según informó el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, llegó este jueves a un principio de acuerdo con el Barça para hacerse con el atacante de 26 años por una cantidad fija próxima a 50 millones de euros.

Ferran, además, hace días que dio el visto bueno a un cambio de aires, ya que el Barcelona no colmaba sus aspiraciones económicas para renovar su contrato, que expiraba en junio de 2027. En París, el de Foios coincidirá con Luis Enrique, técnico español que lo llevó por primera vez a la selección española. De hecho, el exseleccionador ha sido el hombre del PSG que se ha empeñado hasta conseguirlo en el fichaje de Ferran.

El dinero que ingresará el Valencia por Ferran Torres

Esta operación de traspaso también tendrá consecuencias positivas para el Valencia, como club en el que se formó y en el que estuvo hasta que Peter Lim decidió venderlo al Manchester City de Pep Guardiola en agosto de 2020 por 23 millones, más 12 en variables.

Seis años más tarde, debido a los derechos de formación, regidos por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, el Valencia recibirá cerca de 1,6 millones de euros, una cantidad que aumentaría si el jugador en las filas del PSG va cumpliendo con los diferentes bonus por objetivos acordados con el Barça. El futbolista pasó por la Academia VCF entre los 12 y los 20 años.

Noticias relacionadas

La suma de dinero, entre 1,5 y 1,7 millones, que debe de ayudar al club a finalizar en las próximas dos semanas con su mercado de fichajes en situaciones como la del lateral derecho -Arnau Martínez-, el portero o el extremo.