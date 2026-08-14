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MERCADO DE FICHAJES

La prensa de Suecia vincula al Valencia CF con el extremo internacional Alexander Bernhardsson

El Holstein Kiel tasa al futbolista en 5,5 millones de euros, una suma que el Wolfsburgo tiene más capacidad de afrontar en los próximos días con los valencianistas en plena negociación por Arnau

Para el Valencia, la opción del belga Ramazani sigue siendo la principal para reforzar el extremo por su conocimiento de LaLiga, a la espera de que el Leeds ceda en sus pretensiones

Las mejores imágenes de Largie Ramazani en el Valencia CF en la temporada 2025-26

Las mejores imágenes de Largie Ramazani en el Valencia CF en la temporada 2025-26

Redacción SD

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Pascu Calabuig

Pascu Calabuig

València

El internacional sueco Alexander Bernhardsson, titular en los tres partidos de su selección en la reciente edición de la Copa del Mundo, ha sido vinculado desde la prensa de su país con el Valencia CF. El diario 'Aftonbladet' ha publicado este viernes que el jugador de 27 años, extremo derecho capaz de adaptarse también al perfil izquierdo, está muy cerca de dejar el Holstein Kiel, club de la Bundesliga 2. Dos equipos, según la misma fuente, son los principales candidatos a hacerse con sus servicios: VfL Wolfsburgo y Valencia, aunque otras informaciones en Alemania indican que el conjunto germano, descendido a la segunda división de su país, es quien más opciones reúne para rematar el fichaje de Bernhardsson antes del cierra de la ventana de verano.

El Holstein Kiel ha tasado al jugador en 5,5 millones de euros, una suma que ahora mismo el Valencia tiene como prioridad poder destinarla prácticamente en su totalidad a la contratación del anhelado lateral derecho, el futbolista del Girona Arnau Martínez.

Desde Suecia se añade que ambas opciones seducen al jugador, la de emigrar a España o seguir en Alemania, si bien, Bernhardsson tendrá que quedarse con el club que sea capaz de alcanzar las pretensiones del Kiel en los próximos días.

Ramazani continúa siendo la opción uno por la relación calidad-precio

Según conoce SUPER, la principal opción para el Valencia en busca de un extremo, por la mejor relación calidad-precio y conocimiento de LaLiga, continúa siendo la del belga Largie Ramazani (Leeds United). Al menos, así lo entiende el CEO de Fútbol de la entidad, Ron Gourlay.

Imagen de la noticia en el periódico deportivo de Suecia 'SportBladet'

Imagen de la noticia en el periódico deportivo de Suecia 'SportBladet' / SportBladet

El Wolfsburgo apuesta fuerte por el sueco

En las últimas fechas, el Wolfsburgo está apostando fuerte por Bernhardsson, al que quiere convertir en uno de los jugadores más importantes de su proyecto en busca del regreso a la Bundesliga. Además, allí podría coincidir con su compañero de selección Mattias Svanberg.

Dos años y medio después de su llegada procedente del IF Elfsborg, Bernhardsson lleva varios semanas siendo relacionado con la posible salida del Holstein Kiel. A mediados de julio, se frustró una operación con el FC Copenhague porque el club danés consideró demasiado elevadas las exigencias económicas del traspaso.

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La campaña pasada una lesión de tobillo le impidió jugar con regularidad, aun así, en los 20 partidos que sumó en la segunda categoría del fútbol alemán, el sueco concretó dos goles y diez asistencias con la camiseta del Holstein Kiel en 1400 minutos.

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