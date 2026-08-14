La prensa de Suecia vincula al Valencia CF con el extremo internacional Alexander Bernhardsson

El internacional sueco Alexander Bernhardsson, titular en los tres partidos de su selección en la reciente edición de la Copa del Mundo, ha sido vinculado desde la prensa de su país con el Valencia CF. El diario 'Aftonbladet' ha publicado este viernes que el jugador de 27 años, extremo derecho capaz de adaptarse también al perfil izquierdo, está muy cerca de dejar el Holstein Kiel, club de la Bundesliga 2. Dos equipos, según la misma fuente, son los principales candidatos a hacerse con sus servicios: VfL Wolfsburgo y Valencia, aunque otras informaciones en Alemania indican que el conjunto germano, descendido a la segunda división de su país, es quien más opciones reúne para rematar el fichaje de Bernhardsson antes del cierra de la ventana de verano.

El Holstein Kiel ha tasado al jugador en 5,5 millones de euros, una suma que ahora mismo el Valencia tiene como prioridad poder destinarla prácticamente en su totalidad a la contratación del anhelado lateral derecho, el futbolista del Girona Arnau Martínez.

Desde Suecia se añade que ambas opciones seducen al jugador, la de emigrar a España o seguir en Alemania, si bien, Bernhardsson tendrá que quedarse con el club que sea capaz de alcanzar las pretensiones del Kiel en los próximos días.

Ramazani continúa siendo la opción uno por la relación calidad-precio

Según conoce SUPER, la principal opción para el Valencia en busca de un extremo, por la mejor relación calidad-precio y conocimiento de LaLiga, continúa siendo la del belga Largie Ramazani (Leeds United). Al menos, así lo entiende el CEO de Fútbol de la entidad, Ron Gourlay.

Imagen de la noticia en el periódico deportivo de Suecia 'SportBladet' / SportBladet

El Wolfsburgo apuesta fuerte por el sueco

En las últimas fechas, el Wolfsburgo está apostando fuerte por Bernhardsson, al que quiere convertir en uno de los jugadores más importantes de su proyecto en busca del regreso a la Bundesliga. Además, allí podría coincidir con su compañero de selección Mattias Svanberg.

Dos años y medio después de su llegada procedente del IF Elfsborg, Bernhardsson lleva varios semanas siendo relacionado con la posible salida del Holstein Kiel. A mediados de julio, se frustró una operación con el FC Copenhague porque el club danés consideró demasiado elevadas las exigencias económicas del traspaso.

Noticias relacionadas

La campaña pasada una lesión de tobillo le impidió jugar con regularidad, aun así, en los 20 partidos que sumó en la segunda categoría del fútbol alemán, el sueco concretó dos goles y diez asistencias con la camiseta del Holstein Kiel en 1400 minutos.