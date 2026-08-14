El Valencia CF Femenino lanza su campaña de abonos para la temporada 2026/27

El Valencia CF Femenino ha puesto en marcha este viernes 14 de agosto su campaña de abonos para la temporada 2026/27. Tras el regreso del equipo a la Liga F, el conjunto blanquinegro busca llenar las gradas del Antonio Puchades con una campaña que premia la fidelidad de sus aficionados y ofrece ventajas tanto a los abonados del curso pasado como a los socios del primer equipo masculino.

La campaña permanecerá abierta hasta el próximo 20 de septiembre y permitirá acceder a todos los encuentros de Liga F y de la Copa de la Reina que dispute el Valencia CF Femenino como local.

Descuentos para premiar la fidelidad

El club aplicará un descuento del 20% a los abonados de la temporada 2025/26 como reconocimiento al apoyo mostrado durante el curso en Primera Federación. Esa misma rebaja también estará disponible para todos los Socios VCF.

Además, los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010 podrán beneficiarse de un descuento adicional de 20 euros, compatible con el de renovación o con el de Socio VCF. Los precios oscilan entre los 64 y los 80 euros para renovaciones y socios del Valencia CF, mientras que las nuevas altas tendrán un coste de entre 60 y 100 euros, en función de la ubicación elegida dentro del estadio de Paterna.

Localidad asignada y abono digital

Por tercer año consecutivo, cada abonado tendrá asignada una localidad concreta, tanto en las renovaciones como en las nuevas altas, siempre en función de la disponibilidad existente.

Los aficionados que renueven también podrán solicitar un cambio de asiento durante el periodo habilitado por el club. El abono estará disponible en formato digital a través del Portal del Socio, aunque quienes lo prefieran podrán recoger su carnet físico en las taquillas del Antonio Puchades durante determinadas jornadas de la temporada.

Fechas clave de la campaña

La primera fase, destinada a las renovaciones con conservación de asiento, estará abierta entre el 14 de agosto y el 1 de septiembre.

Las nuevas altas podrán tramitarse del 19 de agosto al 20 de septiembre, con la excepción de los días 2 y 3 de septiembre, reservados para que los abonados puedan realizar cambios de localidad.

Finalmente, entre el 4 y el 20 de septiembre continuará abierto el periodo de renovación para aquellos aficionados que no hayan conservado su asiento en la primera fase, antes del cierre definitivo de la campaña, fijado para el 20 de septiembre a las 23:59 horas.

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Con esta iniciativa, el Valencia CF busca seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenino y consolidar el apoyo de la afición en una temporada marcada por el regreso del equipo a la máxima categoría del fútbol español.