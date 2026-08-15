Crecen las opciones de Rodrigo Gamón en el Valencia CF

La falta de laterales derechos y las enorms dificultades del Valencia CF para ficharlos pedía un paso al frente importante de los canteranos en esta pretemporada. Este llamamiento de auxilio a la cantera ha dado sus frutos, ya que tanto Miguel Monferrer como Rodrigo Gamón han dado el 'do de pecho'. Sus últimas actuaciones y el esquema que está trabajando Carlos Corberán, además, incrementan las opciones del segundo de tener minutos esta temporada.

El joven futbolista, que la pasada campaña pasó de la posición de extremo a la de lateral y que ha ido mejorando a nivel de conceptos defensivos a lo largo del curso, es un perfil marcadamente ofensivo, con piernas y personalidad para dueñarse de la banda completa en un sistema de tres centrales y carrileros o en uno que proyecte a los laterales.

RODRIGO GAMÓN CON EL VALENCIA CF / VCF

El esquema le viene como anillo al dedo

Corberán, ante la falta de fichajes y con enormes lagunas de efectivos en el juego exterior, ha apostado por esta fisionomía táctica y ahí gana enteros Gamón. Sus actuaciones en esta fase de preparación, además, han sido muy convincentes aportando amplitud y profundidad al equipo.

El Valencia CF, de momento, no ha fichado a ningún jugador para esta demarcación y tiene que firmar a dos mientras Gamón 'puja' por ser la alternativa de la casa. A juzgar por la prueba del Trofeu Taronja, todo apunta a que Jesús Vázquez será el titular por la derecha, pero el Plan 'B' es el jugador valenciano.

No baja de momento al Mestalla

A Corberán le gusta desde el año pasado, ha quedado muy satosfecho con sus partidos de pretemporada y ha 'vetado' esta semana su cambio al filial porque será uno de los convocados contra el Celta de Vigo y lo quiere tener en dinámica de primer equipo.