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Crecen las opciones de Rodrigo Gamón en el Valencia CF

La falta de fichajes para el lateral derecho, su buen hacer en pretemporada y un esquema con mucho protagonismo de los carrileros refuerzan la figura del canterano

La palabras de Rodrigo Gamón tras debutar con el Valencia CF

La palabras de Rodrigo Gamón tras debutar con el Valencia CF

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

La falta de laterales derechos y las enorms dificultades del Valencia CF para ficharlos pedía un paso al frente importante de los canteranos en esta pretemporada. Este llamamiento de auxilio a la cantera ha dado sus frutos, ya que tanto Miguel Monferrer como Rodrigo Gamón han dado el 'do de pecho'. Sus últimas actuaciones y el esquema que está trabajando Carlos Corberán, además, incrementan las opciones del segundo de tener minutos esta temporada.

El joven futbolista, que la pasada campaña pasó de la posición de extremo a la de lateral y que ha ido mejorando a nivel de conceptos defensivos a lo largo del curso, es un perfil marcadamente ofensivo, con piernas y personalidad para dueñarse de la banda completa en un sistema de tres centrales y carrileros o en uno que proyecte a los laterales.

RODRIGO GAMÓN CON EL VALENCIA CF

RODRIGO GAMÓN CON EL VALENCIA CF / VCF

El esquema le viene como anillo al dedo

Corberán, ante la falta de fichajes y con enormes lagunas de efectivos en el juego exterior, ha apostado por esta fisionomía táctica y ahí gana enteros Gamón. Sus actuaciones en esta fase de preparación, además, han sido muy convincentes aportando amplitud y profundidad al equipo.

El Valencia CF, de momento, no ha fichado a ningún jugador para esta demarcación y tiene que firmar a dos mientras Gamón 'puja' por ser la alternativa de la casa. A juzgar por la prueba del Trofeu Taronja, todo apunta a que Jesús Vázquez será el titular por la derecha, pero el Plan 'B' es el jugador valenciano.

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No baja de momento al Mestalla

A Corberán le gusta desde el año pasado, ha quedado muy satosfecho con sus partidos de pretemporada y ha 'vetado' esta semana su cambio al filial porque será uno de los convocados contra el Celta de Vigo y lo quiere tener en dinámica de primer equipo.

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