Crecen las opciones de Rodrigo Gamón en el Valencia CF
La falta de fichajes para el lateral derecho, su buen hacer en pretemporada y un esquema con mucho protagonismo de los carrileros refuerzan la figura del canterano
La falta de laterales derechos y las enorms dificultades del Valencia CF para ficharlos pedía un paso al frente importante de los canteranos en esta pretemporada. Este llamamiento de auxilio a la cantera ha dado sus frutos, ya que tanto Miguel Monferrer como Rodrigo Gamón han dado el 'do de pecho'. Sus últimas actuaciones y el esquema que está trabajando Carlos Corberán, además, incrementan las opciones del segundo de tener minutos esta temporada.
El joven futbolista, que la pasada campaña pasó de la posición de extremo a la de lateral y que ha ido mejorando a nivel de conceptos defensivos a lo largo del curso, es un perfil marcadamente ofensivo, con piernas y personalidad para dueñarse de la banda completa en un sistema de tres centrales y carrileros o en uno que proyecte a los laterales.
El esquema le viene como anillo al dedo
Corberán, ante la falta de fichajes y con enormes lagunas de efectivos en el juego exterior, ha apostado por esta fisionomía táctica y ahí gana enteros Gamón. Sus actuaciones en esta fase de preparación, además, han sido muy convincentes aportando amplitud y profundidad al equipo.
El Valencia CF, de momento, no ha fichado a ningún jugador para esta demarcación y tiene que firmar a dos mientras Gamón 'puja' por ser la alternativa de la casa. A juzgar por la prueba del Trofeu Taronja, todo apunta a que Jesús Vázquez será el titular por la derecha, pero el Plan 'B' es el jugador valenciano.
No baja de momento al Mestalla
A Corberán le gusta desde el año pasado, ha quedado muy satosfecho con sus partidos de pretemporada y ha 'vetado' esta semana su cambio al filial porque será uno de los convocados contra el Celta de Vigo y lo quiere tener en dinámica de primer equipo.
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