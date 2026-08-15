Héctor Bellerín se lesiona en el último amistoso del Real Betis y es duda contra el Valencia CF
El lateral derecho ha abandonado el campo en el minuto 10 de partido y ha entrado Ángel Ortiz
A 10 días de que el Valencia se enfrente al conjunto verdiblanco, está en duda el estado del catalán
El Real Betis está disputando su último encuentro de pretemporada ante el Inter de Milán antes de medirse el viernes 21 de agosto ante la Real Sociedad a las 21:00 horas en La Cartuja. Después, se verá las caras ante el Valencia el martes a las 21:00 horas por ese encuentro aplazado que debía jugarse este fin de semana.
La mala noticia ha sido la lesión de Héctor Bellerín en el minuto 10 de partido, que después de haber sido atendido por los servicios médicos del club no ha podido continuar. El lateral recibió un pisotón cuando apenas había trascurrido un minuto de partido. El otro lateral, Ángel Ortiz, ha salido para sustituirlo.
Tan solo quedan 10 días para que Valencia y Betis disputen esa primer jornada y, de momento, Manuel Pellegrini solo cuenta con un lateral, ya que Aitor Ruibal se está recuperando de su lesión y no estará en Mestalla.
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