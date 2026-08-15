Oficial: Nuevo equipo para el ex Valencia CF Danilo Barbosa
El futbolista brasileño firma con el Grêmio por dos temporadas tras su paso por la liga saudí
El Grêmio ya ha anunciado a través de su página web y sus redes sociales la incorporación de Danilo Barbosa hasta 2028. El futbolista brasileño llega tras un breve paso por el Al-Ula de la liga saudí, en el que jugó 35 partidos la temporada pasada y anotó 5 goles y dio 2 asistencias. A sus 30 años, el mediocentro se aterrizará en Porto Alegre este fin de semana para pasar el reconocimiento médico con el club.
Se formó en las categorías inferiores del Vasco da Gama y se marchó a Europa muy joven. Sus mayores éxitos colectivos en el viejo continente llegaron durante su etapa en el Benfica bajo las órdenes del técnico Rui Vitória, donde ganó la liga y la Copa de Portugal en la misma temporada, aunque realmente él solamente disputó cinco partidos.
Uno de los primeros fichajes de Jorge Mendes
Antes de jugar en el Benfica, Danilo Barbosa estuvo cedido en el Valencia durante una temporada. Fue uno de los primeros fichajes de la era Peter Lim y uno de los múltiples jugadores portugueses que llegaron al club de la mano del representante de futbolistas Jorge Mendes. El futbolista disputó 34 partidos con el club entre Liga, Copa del Rey, Champions League y Europa League.
Una temporada muy inestable
Danilo formó parte de la turbulenta temporada 15-16, en la que en el banquillo del Valencia CF se sentaron cuatro entrenadores distintos. El portugués llegó al club bajo las órdenes de Nuno Espírito Santo, que permaneció en el cargo durante 13 jornadas. Voro cogió las riendas como entrenador interino durante una jornada, hasta la llegada de Gary Neville al banquillo ‘che’. El entrenador inglés dirigió al equipo durante 28 partidos y a día de hoy es recordado como uno de los peores entrenadores en la historia del Valencia. La salida de Neville dio entrada a Pako Ayestarán, que terminó la temporada dirigiendo al equipo durante 7 jornadas.
En este ambiente inestable, Danilo Barbosa nunca consiguió adaptarse y el Valencia CF nunca ejecutó la opción de compra de 15 millones que tenía por el futbolista. Volvió al Braga, donde encadenó cesiones en el Benfica y el Standard de Lieja antes de marcharse de Europa.
Regresa a Brasil
Danilo volvió a Brasil y jugó en Palmeiras y Botafogo. El futbolista ganó la Copa Libertadores y la Copa de Brasil dos veces, además de una vez la liga brasileña. Ahora, tras su experiencia en Arabia Saudí, regresa a su país natal para continuar con su carrera.
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