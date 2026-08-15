Rubén Iranzo se marcha del Valencia CF

El Valencia CF ultima la salida de Rubén Iranzo. El futbolista de Picanya, con una amplia trayectoria en la cantera valencianista, probará suerte fuera de casa por primera vez en su carrera y firmará por un histórico como el Real Zaragoza en la tarea de volver al fútbol profesional.

El acuerdo, avanzado por Nacho Sanchis y Germán Muñoz, llevará a 'Rubo' a La Romareda las próximas tres temporadas y el Valencia solamente se quedaun porcentaje de su futura venta, sellando gratis su traspaso al Zaragoza.

Rubo Iranzo en una acción del partido / SANTI OTERO

Reto de devolver a un histórico a la élite

El jugador viajará en los próximos días a la ciudad aragonesa donde tiene un reto mayúsculo. En el Zaragoza no hay otra opción que la de subir a Segunda División y con esa presión Iranzo va a tratar de hacerse con el puesto en el once titular y de ser uno de los jugadores clave.

Este año sí saldrá

La pasada campaña Rubo ya quiso salir cuando tenía una oferta del Celta Promesas y el Valencia no apostaba por él, pero el club le cerró la puerta por la falta de efectivos que tenía en defensa y la posibilidad de Iranzo de jugar de central y lateral. Finalmente se quedó y apenas tuvo oportunidades. No será lo mismo este año.