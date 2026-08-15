Un Segunda División llama a la puerta de Vicent Abril para sacarlo del Valencia CF

La decisión del Valencia CF en la portería es firmar a un suplente de Stole Dimitrievski para que Vicent Abril pueda salir cedido y demostrar su valía lejos de Mestalla, tratando de iniciar su camino hacia la portería valencianista. Su salida, bloqueada hasta el fichaje de un guardameta, ha hecho que se le vayan agolpando candidatos a su puerta... y también que otros equipos se hayan salido de la puja haciendo camino por otra parte.

Hasta el momento los intereses más firmes habían llegado desde Primera RFEF, una categoría más arriba que el VCF Mestalla, pero se ha sumado un Segunda División la lista de pretendientes: el Sabadell. El equipo arlequinado también lo tiene en su lista de candidatos y podría ofrecerle un salto importante en su carrera, llegar al fútbol de élite.

Vicent Abril / Valencia CF

Equipo recién ascendido

El interés, desvelado por Radio Sabadell, pasa por conseguir su cesión para elevar el nivel competitivo del equipo en la Liga Hypermotion, un campeonato muy exigente para un equipo recién ascendido a la categoría y que todavía tiene que cerrar fichajes en todas las líneas.

La pretemporada de Abril con el primer equipo ha sido muy convincente, realizando buenas intervenciones y demostrando su crecimiento. Su bagaje con las categorías inferiores de la Selección Española y con el VCF Mestalla avalan el potencial de un futbolista que ya está para retos mayores que la portería del filial.