Difícil debut para Víctor Jr. en el Real Valladolid

El reto que tiene por delante Víctor Jr. en el Real Valladolid no va a ser nada sencillo. El futbolista cedido por el Valencia CF debutó este sábado con el conjunto blanquivioleta como titular y no fue un estreno nada sencillo, primero porque el RCD Mallorca demostró ser más equipo y segundo porque la carga de expectativas y el bajo umbral de paciencia van a obligarle a rendir a un nivel muy alto todos los partidos con tan solo 18 años.

El futbolista completó 70 minutos sin demasiados alardes. Bien en el pase (14 de 20 en campo contrario) y muy móvil por toda la zona de tres cuartos de campo, ofreciéndose en distintas partes del terreno de juego, pero sin conseguir profundidad ni a través del pase ni del regate, mimetizado con un Valladolid que fue inferior a los bermellones.

Víctor Jr. firma por el Real Valladolid / R.V.

Se fue para volver

Víctor se marchó cedido para demostrar que está listo para el fútbol profesional y ganarse un sitio en el Valencia CF de vuelta. La tarea es estimulante, pero el primer partido ya ha dejado claro que no será fácil. Primero porque el salto de dos categorías es importante y segundo por el ambiente alrededor suyo que se ha encontrado.

Exigencia total por cómo fue su salida

El joven jugador se crió en la cantera de Pucela, pero decidió no renovar y marcharse al Levante UD hace dos temporadas en unas condiciones que no gustaron nada a la parroquia vallisoletana. Su regreso como cedido no sentó bien a un sector de la afición, que cargó tintas contra él en redes sociales a los pocos minutos de debutar.

Fran Escribá le respalda

Fran Esribá, por otra parte, tiene mucha confianza puesta en sus posibilidades y prueba de ello es que fuera directo al once en su primer partido con la juventud que atesora y seguro que es una apuesta que va a mantener las próximas jornadas.