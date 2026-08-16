Sencillo y emotivo homenaje por los 50 años del nacimiento de la leyenda del 'Matador' Kempes

Medio siglo después, Kempes sigue siendo Kempes. Y su leyenda, más viva que nunca. Una noche de 16 de agosto, pero en 1976, Kempes disputó su primer partido con el Valencia CF en Mestalla. Llegó aquel verano de la mano de Bernardino Pérez 'Pasieguito', procedente de Argentina y todavía como un auténtico desconocido para buena parte de la afición. Lo que ocurrió después convirtió su fichaje en una de las grandes historias del club.

A las diez y media de anoche, coincidiendo con la hora de aquel debut de hace 50 años, en la puerta de la Tribuna de Mestalla: Cisco Fran interpretó 'Nostàlgia de Bell Ville'. En el acto, organizado por 'úvaM', se pudo adquirir una revista conmemorativa del primer partido del 'Matador' ante el CSKA de Moscú. Una clásica velada de 'Trofeu Taronja', que acabaría en las vitrinas de los soviéticos al llevárselo en la tanda de penaltis.

La fecha se festejó con sencillez, mientras las camisetas del astro del Valencia -la Senyera- y de la selección argentina colgaban de la puerta cero del estadio, el cantante valencianista cantó la pieza y tocaba la guitarra ante los presentes. Entre medias, otra camiseta para el recuerdo, la que conmemora la final de Copa ganada al Real Madrid en 1979 con dos goles del '10' en el Vicente Calderón. A la izquierda, el mensaje que jamás falta en los actos de la asociación valecianista 'úvam', una pancarta con el ya clásico: "Lim go home".

Después del tema musical que tanto emociona a los valencianistas, en especial a los que vivieron la magia y los goles del 'Matador', Fran despidió el acto con un alto y claro: "Amut Valencia!".

El 'escenario' improvisado a las puertas de Mestalla, en el que se rindió tributo a la figura de Kempes / 'úvaM'

Kempes, una leyenda del Valencia

Hay jugadores capaces de cambiar el rumbo de un equipo, cuya presencia por sí sola convierte un buen equipo en un equipo temible. Kempes pertenecía a esa categoría de futbolistas. Potente, rápido, inteligente, humilde, comprometido con el equipo y con un instinto goleador extraordinario, el argentino dejó una huella imborrable durante sus siete temporadas como jugador del Valencia.

Con el conjunto valencianista conquistó dos trofeos Pichichi, una Copa del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa, esta última la primera que consiguió un equipo de Mestalla.

Pero su legado fue más allá. Kempes se proclamó campeón del mundo con Argentina en 1978 y ganó los dos grandes premios individuales del torneo: la Bota de Oro como máximo goleador y el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial. Una hazaña extraordinaria que únicamente Paolo Rossi, en 1982, consiguió repetir.

Un debut rodeado de anécdotas y perdigones en el estómago

La llegada de Kempes a Valencia estuvo acompañada de todo tipo de historias. En aquel verano mediterráneo de 1976 aterrizó en Mestalla un joven argentino del que aquí prácticamente nadie sabía nada. Eso sí, Pasieguito lo sabía casi todo con la inestimable ayuda de la revista argentina 'El Gráfico'.

Existe una conocida anécdota que resiste al paso del tiempo, la que dice que jugó todavía afectado por el desfase horario el día de su debut. Durante su revisión médica aparecieron además unos perdigones en su estómago, supuestamente consecuencia de una particular batalla gastronómica en Motilla del Palancar contra una perdiz en escabeche.

Nico Tomás

Aquel primer partido, correspondiente al Trofeo Naranja, eso siempre se recuerda, no le ayudó. Fue un 'desastre'. Aunque aquellas primeras sensaciones rápidamente fueron enterrándose. Apenas dos semanas después, con el comienzo de la Liga, todas las dudas se disiparon y apareció el Kempes que acabaría conquistando Mestalla.

El impacto de Kempes en el valencianismo

La historia del Valencia está marcada por grandes futbolistas capaces de liderar épocas doradas y llevar al club a grandes conquistas. Kempes pertenece a esa estirpe y ocupa un lugar privilegiado dentro de ella. Su influencia no se limitó a los resultados. El argentino transformó la relación entre el club, sus aficionados y la ciudad. Su imagen se convirtió en un icono del valencianismo: la melena al viento, el 'Matador' encarando la portería y celebrando goles con la camiseta del Valencia.

Cincuenta años después de aquel primer partido en Mestalla, su recuerdo permanece intacto. Con motivo de la efeméride y con un objetivo solidario (a beneficio de Elvira Roda, nieta de Pepe Llorca, uno de los fundaderos del club en 1919, y sufre Sensibilidad Química Múltiple), 'últimes vesprades a Mestalla' ha lanzado una revista conmemorativa del debut de Mario Alberto Kempes, una publicación que sirve también para rendir homenaje a quien muchos consideran, sin necesidad de debate, el mejor jugador de la historia del Valencia.

La revista puede comprarse este mismo domingo, o el jueves 17 de septiembre, cuando se realizará su presentación oficial.

Homenaje de úvaM a las 22:30 horas del domingo 16 de agosto

Este es el texto con el que úvaM anunció el acto de celebración en la noche de este domingo 16 de agosto a las puertas de Mestalla, donde el cantante Cisco Fran (La Gran Esperanza Blanca) tocará y cantará los acordes de 'Nostalgia de Bell Ville', canción dedicada al astro cordobés con recuerdos de aquel su primer día como valencianista, que se ha convertido con el paso de los años en un himno del valencianismo.

"Fa ara 50 anys, el 16 d'agost de 1976, Mario Alberto Kempes jugà el seu primer partit amb el Valencia CF a Mestalla. Amb motiu d'esta efemèride i per un objectiu solidari, llancem una revista commemorativa pel primer partit de Kempes que servix, a més, per a retre homenatge a l'astre argentí.

Somos muchos los que formamos parte de una generación que tuvo la fortuna de que su devoción valencianista coincidiera con la llegada del mejor jugador del Valencia CF en toda su historia. No caben aquí los debates, no. Grandes jugadores han pasado por las filas de nuestro equipo, pero solo uno puede ser el mejor y fue, es y será Mario Alberto Kempes Chiodi.

Existen jugadores que cambian el rumbo de un club, jugadores cuya sola presencia justifica la compra de una entrada para un partido o de un abono de temporada. Son esos jugadores de los que siempre se espera algo, a sabiendas de que estando ellos en el campo siempre pasan cosas favorables para su equipo. Kempes era un jugador de esa entidad. Potente, rápido, listo, humilde, jugador de equipo y goleador impenitente. Durante sus siete temporadas en el Valencia logró dos trofeos "Pichichi", una Copa del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa (la primera lograda por un equipo español), fue campeón del mundo con Argentina y logró los dos trofeos unipersonales del mundial: bota de oro (mejor jugador del torneo) y balón de oro (máximo goleador del torneo), una triada virtuosa de casi imposible repetición (solo Paolo Rossi en 1982 logró el mismo hito).

Hace cincuenta años, en un típico verano mediterráneo caluroso e impío, llegó a Mestalla de la mano de Bernardino Pérez "Pasieguito" un joven jugador argentino del cual casi nadie sabía nada. Cuenta la leyenda que lo hicieron debutar aún con desfase horario, que en la revisión médica aparecieron unos perdigones en su estómago, restos de la batalla gastronómica habida en Motilla del Palancar contra una perdiz en escabeche, que tampoco sabía demasiado de cómo era la ciudad y que su debut en el Trofeo Naranja fue un absoluto desastre.

Todo eso es verdad, como también lo fue el hecho de que dos semanas después, con el comienzo de la Liga, todas las brumas se disiparon y nos dejaron a un jugador mayúsculo, descomunal, carismático y admirable. La savia del valencianismo siempre se nutrió de futbolistas sobresalientes y fueron estos los que llevaron al club a sus grandes conquistas marcando con sus nombres épocas doradas de fútbol y triunfos. Kempes es de esa estirpe y, dentro de ella, el más destacado. Su impacto en la vida del club, de sus aficionados y de la ciudad fue completa. Como un icono pop, Kempes nos dejó su imagen sobre el césped, melena al viento, rumbo a la portería contraria y goleando.

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Este programa de mano quiere conmemorar esta efeméride y celebrar la vida y obra deportiva del más grande jugador de la historia del Valencia CF: ¡Kempes!".