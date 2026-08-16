Julen Agirrezabala, titular en el regreso del Racing de Santander a Primera

El Racing de Santander vuelve a Primera División 14 años después con un exvalencianista bajo los palos. Julen Agirrezabala, que jugó cedido en el Valencia CF la temporada pasada, comienza su andadura en Cantabria como titular frente al Villarreal CF en la primera jornada. Pese a ser uno de los recién llegados en clave racinguista, el portero vasco le ha ganado el sitio al sueco Simon Eriksson de cara al estreno liguero ante el conjunto groguet.

La llegada del exjugador del Athletic Club llegó en un momento clave para adaptarse a las pretensiones tácticas de José Alberto López y ser de la partida desde el primer día. A sus 25 años, se trata de una de las apuestas económicas más importantes de Chema Aragón en el presente mercado de fichajes. El futbolista se adentra en una temporada con necesidad de reivindicarse tras media campaña sin protagonismo en Mestalla y alejado, por primera vez, del entorno de San Mamés tras su traspaso definitivo al Racing de Santander.

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El cuadro de los Campos de Sport El Sardinero se encomienda al crecimiento de un Julen con una gran oportunidad de demostrar si está preparado para una portería de Primera División. Ante su entrada en el once titular, Agirrezabala tendrá que hacer frente a delanteros de nivel como Mikautadze o Ayoze Pérez. El guardameta que el curso pasado no terminó de despuntar en el Valencia será el primer guardameta que ponga a prueba la puntería del conjunto ahora dirigido por Iñigo Pérez.