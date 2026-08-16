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MERCADO DE FICHAJES

En plena negociación con el Valencia CF por Arnau Martínez, el Girona FC elige un sustituto

El Girona ya se cubre las espaldas ante la posible salida de Arnau Martínez al Valencia. Eso sí, síntoma de que el acuerdo para la venta no está cerca, los gerundenses no se han lazando por ahora por el fichaje del mallorquín

Arnau Martínez sonríe en Girona a la espera de un posible traspaso

Arnau Martínez sonríe en Girona a la espera de un posible traspaso

Girona FC

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Pascu Calabuig

Pascu Calabuig

València

El Girona FC, a pesar de la posición de fuerza que mantiene en la negociación con el Valencia CF, no ha variado su plan de vender a varios jugadores que anhelan continuar su carrera en Primera. Ese es el caso de Arnau Martínez, quien además concluye contrato en junio de 2027 y sería completamente libre para negociar sin necesidad de afrontar un traspaso desde el próximo enero.

Por ello, bajo este contexto, el club gerundense lleva varias semanas analizando con detenimiento y muy en serio el mercado nacional de laterales derechos. Según informa 'Última Hora', diario de Mallorca, los catalanes han mostrado interés en el defensa Mateu Morey. No obstante, como prueba de que las conversaciones con el Valencia siguen sin avances significativos, lo cierto es que el Girona no ha pasado todavía verdaderamente al ataque por Morey. De momento, no hay oferta, sino que solo se ha posicionado con los representantes del jugador balear de 26 años.

A la espera de un aumento de la oferta por parte del Valencia, el Girona echa mano de Arnau, que está jugando como titular contra el Leganés esta tarde en el estreno de LaLiga Hypermotion para ambos equipos. Cualquier movimiento en firma por Morey está estrechamente relacionado a que la venta de Arnau al Valencia quede clara o cercana, algo que no ha pasado aún.

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Mateu, jugando menos de lo esperado con el Mallorca

Mateu Morey, lateral mallorquín que estuvo cinco años en el Borussia Dortmund procedente de La Masia, ha recibido también propuestas de otros clubes de Segunda división, entre ellos el Cádiz y el Almería. Como Arnau en Girona, Morey tiene contrato con el Mallorca hasta junio de 2027, aunque, en cambio, él sí cuenta con opciones para ampliar su vinculación en la Isla. La falta de minutos y la competencia en su posición hacen que el canterano bermellón valore una salida durante estas últimas semanas de mercado.

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