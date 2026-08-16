Thierry debuta con remontada en el Venezia... y dificultades para ser titular en el lateral derecho

El ex del Valencia CF Thierry Rendall debutó este pasado con el Venezia FC en competición oficial. No está siendo sencillo el caminar del lateral portugués en el equipo italiano, aunque al menos puede decir que en su primer partido con algo en juego con la entidad del Véneto el equipo remontó y accedió a los dieciseisavos de final con él sobre el terreno de juego. Los venecianos, finalmente, se impusieron en la segunda mitad con el segundo gol del ex del Sevilla Akor Adams, quien también fue el autor de la asistencia del tanto del empate a dos a su compañero de ataque, John Yeboah.

Mientras el Valencia anda a la caza de un lateral derecho titular, con la negociación por el catalán Arnau Martínez en marcha, por el momento Thierry tampoco ha logrado su objetivo de asentarse en el once del Venezia en la misma demarcación. En la victoria de este 15 de agosto sobre el Módena (3-2), el exvalencianista comenzó el partido de treintaidosavos de final de la Coppa de Italia en el banquillo de suplentes. El belga Joel Schingtienne fue el escogido por el entrenador, Giovanni Stroppa, en la parte derecha de la defensa veneciana.

La eliminatoria no fue para nada fácil ante un rival de inferior categoría, el Módena. Un doblete de Giuseppe Ambrosino sirvió al equipo de la Serie B para colocarse por dos veces por delante en el primer tiempo, periodo en el que Adams consiguió empatar de manera momentánea.

Suplente y dando óxigeno al lateral izquierdo

Thierry entró al juego en el minuto 58 en sustitución del Ridgeciano Haps, lateral izquierdo de Surinam. El exblanquinegro comenzó como lateral en el costado izquierdo, aunque en la recta final del partido también participó por la derecha, en ambos caso ayudó a dar profundidad al Venezia, que ya no recibió ningún gol con Rendall sobre el césped. Así se llegó a los minutos finales, en los que los tantos de Yeboah y Adams le dieron la vuelta al duelo (m. 83 y m. 85) y certificaron la clasificación del conjunto de Thierry a la siguiente ronda de la Coppa.

El Venezia busca otro lateral derecho: Belghali

A pesar del triunfo, los comienzos en Italia no están siendo sencillos para el ex del Valencia. Reserva en la Coppa, competición menor en comparación con la liga de la Serie B, el Venezia busca un nuevo lateral derecho que aumente la competencia dentro de un equipo cuyos dirigentes pretendes que el ascenso a la máxima categoría sea para mantenerse y consolidarse en los próximos años en la élite.

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El Venezia lleva varias semanas interesado en el fichaje del lateral derecho argelino Rafik Belghali (Hellas Verona). Eso sí, el mundialista con Argelia tiene un coste que se eleva hasta los 8 millones de euros, similar al de Arnau Martínez, y hay más interesados en la puja, como por ejemplo el Sassuolo y el Torino.