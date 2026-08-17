El ex del Valencia CF, Michy Batshuayi, tiene nuevo equipo

Michy Batshuayi vuelve a hacer las maletas. El delantero belga, que dejó un recuerdo gris durante su etapa en el Valencia CF, ha puesto punto final a su aventura en el Eintracht de Frankfurt para convertirse en nuevo jugador del Abha FC de Arabia Saudí. El atacante de 32 años inicia así una nueva etapa en una carrera marcada por los constantes cambios de equipo y que le ha llevado ya por algunos de los principales campeonatos europeos. Según ha informado L'Équipe, la operación se ha cerrado por unos dos millones de euros.

La prensa alemana ya daba por sentenciada su etapa en el Eintracht. Bild explicó que Batshuayi estaba en venta y que incluso había dejado de trabajar con normalidad junto al primer equipo. El conjunto alemán consigue además liberar una ficha importante, ya que el delantero percibía alrededor de tres millones de euros anuales.

Su paso por Frankfurt tampoco terminó de funcionar. Batshuayi llegó procedente del Galatasaray a comienzos de 2025 por alrededor de tres millones de euros y se marcha después de disputar únicamente 21 partidos oficiales, sumar 484 minutos y marcar cuatro goles. Una producción demasiado escasa para un futbolista que había aterrizado en Alemania con la intención de recuperar protagonismo.

Batshuayi en el Eintracht en la Bundesliga / Eintracht Frankfurt

Su situación se complicó todavía más durante la pasada temporada. En diciembre sufrió una fractura en el metatarsiano durante la contundente derrota del Eintracht por 6-0 frente al RB Leipzig y ya no volvió a disputar minutos oficiales. Una vez recuperado, Hütter dejó claro durante la pretemporada que no formaba parte de sus planes: Batshuayi trabajó con otros futbolistas descartados y ni siquiera viajó a la concentración del equipo en Grassau.

El Abha le ofrece ahora una salida. El conjunto saudí acaba de ascender a la máxima categoría y está protagonizando un mercado especialmente activo. Allí Batshuayi coincidirá, entre otros, con Nabil Fekir, Abdou Diallo y Donovan Léon, en un proyecto que está incorporando numerosos futbolistas con experiencia en las grandes ligas europeas.

Un paso por Mestalla para olvidar

El nombre de Batshuayi sigue siendo perfectamente reconocible para el valencianismo. El internacional belga llegó al Valencia CF en el verano de 2018, cedido por el Chelsea, dentro de una plantilla que afrontaba la temporada del Centenario y regresaba a la Champions League.

La expectación fue elevada. Batshuayi venía de ofrecer un rendimiento notable durante su cesión al Borussia Dortmund y su llegada debía aumentar la competencia de una delantera en la que también estaban Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro y Santi Mina. Sin embargo, la realidad estuvo muy lejos de las expectativas.

El delantero nunca consiguió adaptarse al equipo de Marcelino García Toral y terminó perdiendo la confianza del entrenador. La situación llegó hasta el punto de que el Valencia buscó interrumpir su cesión durante el mercado de invierno. A finales de diciembre de 2018, el club ya trabajaba para encontrarle una salida y liberar espacio salarial para incorporar otro atacante.