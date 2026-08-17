El Girona agita el mercado a la espera de una nueva oferta del Valencia CF por Arnau Martínez

Arnau Martínez está cada vez más cerca del Valencia CF. El defensa del Girona tiene una cláusula de 8 millones que se antoja prohibitiva para la dirección deportiva que comanda Ron Gourlay. Ya son varios años rastreando el mercado en busca de un lateral diestro de garantías y todo apunta a que en los próximos días se dará carpetazo al asunto. La puja por Lizancos parece en un segundo plano, apostando los de Mestalla por la opción catalana. Poco a poco se van acercando posturas, aunque los de Montilivi siguen haciendo su vida mientras.

Vanat o Tsygankov se niegan a jugar

Más allá del empate contra el Leganés con el que han arrancado la Liga Hypermotion y lo que ocurra con jugadores del peso de Vanat o Tsygankov, ambos negándose a entrenar, el mercado está muy vivo.

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El centrocampista del Valencia Guido Rodríguez (d) disputa un balón con el delantero del Girona Viktor Tsygankov (i) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar / EFE

Un fichaje y una salida en el Girona

Este lunes han cerrado el fichaje del defensa internacional ghanés Abdul Mumin, libre tras rescindir con el Rayo Vallecano según apunta Matteo Moretto. A sus 28 años, se trata de un central experimentado que también puede desempeñar las tareas de lateral diestro defensivo. Por otro lado, la salida del lateral zurdo Álex Moreno también está cercana, siendo el Rayo Vallecano su mejor opción tras haber rendido a buen nivel años atrás en el conjunto madrileño.