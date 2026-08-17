Nuevo ridículo del exvalencianista Gattuso en Italia

La ‘era Gattuso’ no ha podido arrancar peor. El técnico italiano, que también dirigió al Valencia CF entre junio de 2022 y enero de 2023, se estrenó oficialmente en el banquillo de la Lazio con un batacazo mayúsculo: eliminación ante el Mantova, de Serie B, por 0-2 en el Olímpico.

No era un partido cualquiera. La Lazio había alcanzado la final de la pasada edición de la Coppa Italia, en la que cayó ante el Inter por 0-2, y afrontaba el duelo ante el Mantova como el primer paso competitivo de un proyecto que tiene a Gattuso al frente. En lugar de eso, el conjunto romano protagonizó una de las grandes sorpresas de los treintaidosavos de final y quedó eliminado a las primeras de cambio.

El 0-2 final resulta especialmente doloroso por la diferencia de categoría entre ambos equipos. El Mantova no se limitó a resistir: compitió con personalidad, supo sufrir cuando la Lazio apretó y terminó encontrando el premio en una segunda parte en la que los locales fueron perdiendo el control del encuentro.

La Lazio dispuso de ocasiones en el arranque, incluido un remate de Dele-Bashiru que se estrelló en el palo, pero poco a poco el conjunto visitante fue creciendo. El equipo de Gattuso tuvo el balón y buscó el área rival, aunque sin encontrar la precisión necesaria para convertir su dominio territorial en goles. El primer golpe llegó en el minuto 75. Bragantini encontró espacio por el costado y puso el balón con el exterior para que Francesco Ruocco se lanzara con todo y batiera a Mandas. Jarro de agua fría. El Olímpico, ya con un ambiente extraño para el debut oficial del nuevo proyecto, se quedó mudo.

Gattuso tras la eliminación. / EFE

Gattuso intentó reaccionar, pero la Lazio entró entonces en el terreno de la desesperación. El equipo se volcó sobre la portería del Mantova, comenzó a conceder espacios y terminó pagando la precipitación. En el descuento llegó la sentencia. Mandas subió a rematar un córner servido por Zaccagni, Bardi despejó con los puños y el Mantova encontró una autopista hacia la portería contraria. Ismael Cajazzo, en el minuto 90+6, culminó la contra y puso el definitivo 0-2.

Un proyecto que empieza con un golpe

El contexto tampoco ayuda a Gattuso. El italiano no es de aceptar ofertas de clubes 'saneados' precisamente, La Lazio afronta un mercado condicionado por las restricciones económicas y ha tenido dificultades para reforzar una plantilla que el técnico considera incompleta. Alfonso Pedraza y Danilho Doekhi llegaron como agentes libres, mientras que la entidad continúa buscando soluciones dentro de un escenario de mercado muy limitado. Pedraza fue precisamente titular ante el Mantova en el lateral izquierdo, pero su presencia no solucionó los problemas que mostró el equipo. La Lazio tuvo dificultades para generar peligro sostenido y, cuando llegó el momento decisivo, terminó siendo víctima de sus propios nervios.

El resultado supone además un duro golpe para Gattuso, cuyo paso por el Valencia CF terminó en enero de 2023 después de que ambas partes acordaran rescindir su contrato. El italiano dejó Mestalla con el equipo en una situación delicada y, ahora, su aventura en Roma comienza con otra derrota que inevitablemente vuelve a poner el foco sobre su capacidad para enderezar proyectos complicados.

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El propio Gattuso no buscó excusas después del partido. Calificó la derrota como un “golpe pesado” y pidió ponerse a trabajar inmediatamente, además de disculparse ante los aficionados. Para el exseleccionador de Italia, un estreno imposible de empeorar. Para la Lazio, un ridículo que llega demasiado pronto y que obliga al nuevo técnico a buscar respuestas antes incluso de que comience la Serie A.