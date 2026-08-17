Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

Habla la madre de Arnau Martínez después del partido del Girona y en plena negociación con el Valencia CF

En medio de la polémica por los jugadores que no quisieron jugar contra el Leganés, la madre de Arnau reivindicó la profesionalidad de su hijo con un bonito mensaje en redes sociales

Arnau Martínez sonríe en Girona a la espera de un posible traspaso

Arnau Martínez sonríe en Girona a la espera de un posible traspaso

Girona FC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hugo Ferrer

Valencia

El de Arnau Martínez es el nuevo culebrón del verano en el Valencia CF. El club de Mestalla le ha elegido como su prioridad para el lateral derecho, tiene un acuerdo con él y se encuentra tratando de rebajar las exigencias del Girona para su fichaje.

A falta de que se cierre o no su trasapaso, el futbolista jugó de titular en el primer partido de la Liga Hypermotion en un encuentro marcado por la polémica, ya que otros jugadores en la rampa de salida se negaron a hacerlo. El caso más sonado fue el de Viktor Tsygankov, que según Quique Álvarez se negó a vestirse de corto a pesar de estar en la convocatoria.

Arnau, con los colres del Girona

Arnau, con los colres del Girona / SD

Reivindicó a su hijo

Arnau sí jugó y lo hizo como capitán y en medio de esta coyuntura fue aplaudido por su gente, incluida su madre, muy activa en redes sociales, con un mensaje revelador sobre la personalidad del futbolista: "Orgullosa del que te estás convirtiendo, hijo. Eres un gran profesional. Siempre y en cualquier etapa de la vida será lo mismo: darlo todo sin esperar nada a cambio y hacerlo, simplemente, para sentirte en paz contigo mismo", señalaba en su perfil personal.

Noticias relacionadas y más

El futbolista encara su último año de contrato y va a salir este verano de Montilivi con casi total seguridad. Las próximas horas son clave para todas las partes porque el Valencia CF quiere tenerlo el sábado en Mestalla, pero antes han de llegar a un entendimiento definitivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents