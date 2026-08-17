Habla la madre de Arnau Martínez después del partido del Girona y en plena negociación con el Valencia CF

El de Arnau Martínez es el nuevo culebrón del verano en el Valencia CF. El club de Mestalla le ha elegido como su prioridad para el lateral derecho, tiene un acuerdo con él y se encuentra tratando de rebajar las exigencias del Girona para su fichaje.

A falta de que se cierre o no su trasapaso, el futbolista jugó de titular en el primer partido de la Liga Hypermotion en un encuentro marcado por la polémica, ya que otros jugadores en la rampa de salida se negaron a hacerlo. El caso más sonado fue el de Viktor Tsygankov, que según Quique Álvarez se negó a vestirse de corto a pesar de estar en la convocatoria.

Arnau, con los colres del Girona / SD

Reivindicó a su hijo

Arnau sí jugó y lo hizo como capitán y en medio de esta coyuntura fue aplaudido por su gente, incluida su madre, muy activa en redes sociales, con un mensaje revelador sobre la personalidad del futbolista: "Orgullosa del que te estás convirtiendo, hijo. Eres un gran profesional. Siempre y en cualquier etapa de la vida será lo mismo: darlo todo sin esperar nada a cambio y hacerlo, simplemente, para sentirte en paz contigo mismo", señalaba en su perfil personal.

El futbolista encara su último año de contrato y va a salir este verano de Montilivi con casi total seguridad. Las próximas horas son clave para todas las partes porque el Valencia CF quiere tenerlo el sábado en Mestalla, pero antes han de llegar a un entendimiento definitivo.