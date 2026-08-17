El Ipswich abre la puerta a Van Oevelen y el Valencia lo quiere para aumentar la competencia de Dimitrievski

El mercado de fichajes del Valencia CF sigue parado en forma de incorporaciones desde la llegada de Ryunosuke Sato. Sin embargo el club blanquinegro mantiene varios frentes abiertos. La prioridad es el lateral derecho, con Arnau Martínez como la principal alternativa con negociaciones en marcha. No obstante, las necesidades son más y, entre ellas, se encuentra además del fichaje de un jugador de banda, el de un portero que aumente considerablemente la competencia para el normacedonio Stole Dimitrievski.

Desde el cuerpo técnico se apuesta por que una demarcación tan decisiva como la portería cuente con dos metas de plenas garantías. A pesar de que el club había acudido al mercado de porteros con poco más de dos millones de euros, en el caso de que se tuviera que acometer un traspaso, la condición de que el elegido contara con capacidad para jugar partidos de máximo nivel en LaLiga era indispensable. Y los técnicos creen que el neerlandés Kayne Oevelen está preparado para ello después de una excelente temporada en la Eredivisie con el Volendam, y de despertar las miradas de clubes de las ligas top 5. De hecho, el Ipswich Town se lo llevó a la Premier League adelantándose al Valencia por cuatro millones de euros.

El suyo, el de Van Oevelen ha sido el nombre que más ha sonado desde que lo avanzó 'De Telegraaf' a principios de julio y SUPER fue el primer medio valenciano en contrastar y publicar el interés del Valencia en el portero de 23 años. Fue la primera opción, resucitada en el momento en el que el Ipswich se abrió a la posibilidad de cederlo como consecuencia del fichaje de su compatriota Kjell Scherpen. Incluso, antes de la aparición del equipo Premier, la dirección deportiva, liderada por Lisandro Isei, alcanzó un acuerdo contractual con el guardameta neerlandés hasta el 30 de junio de 2031.

Van Oevelen ya es jugador del Ipswich Town / SD

La voluntad del equipo inglés sería que Van Oevelen disputara minutos en su lugar de destino. El Valencia se ha vuelto a fijar en él para aumentar la competencia y la calidad de su portería tanto en los entrenamientos como en los partidos. Los minutos serían para el portero que se los ganase con el mejor rendimiento a ojos del entrenador y el preparador de porteros en una temporada en la que desde el club valenciano, con la boca pequeña y fuera de micro, se habla de volver a Europa para la temporada 2027/28, la primera, en teoría, del Nou Mestalla.

Sin minutos en el último e importante amistoso antes de empezar la Premier

Este domingo, el entrenador del Ipswich, Gary O'Neil, dejó sin jugar a Van Oevelen en el último amistoso del sábado antes del comienzo de la Premier del próximo fin de semana. El técnico inglés mantuvo en el campo todo el partido a Scherpen en la victoria en Alemania ante el Union Berlin (2-4), confirmando quién es su elegido para ser titular. Además, según la prensa conocedera de los entresijos del Ipswich en Inglaterra, O'Neil prefiere como segundo uno de los dos guardametas ingleses Walton o Palmer.

La decisión de ceder a Kayne lleva días tomada... y en busca de un club en el que tenga mayores opciones de jugar. "Habrá un movimiento, no sé a dónde. Christian está con la lesión, Palmer lo ha hecho muy bien. Hizo buenas paradas esta noche, calmado con el balón. Elegiremos bien quién será el uno, el dos y quién saldrá. Llevo tres semanas, tomaremos la mejor decisión", dijo el propio O'Neil hace dos semanas tras el amistoso perdido con Osasuna (1-2).

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Desde su llegada, de los cinco amistosos en los que podía haber jugado con el Ipswich, Kayne solo pudo ser titular contra el Oxford United (2-0), en el que encajó uno de los dos goles del equipo de la ciudad universitaria. En los demás, como suplente, participó 30 minutos ante Osasuna, encajando el segundo tanto navarro, 24' contra Le Havre (1-0), 22' frente al Rayo Vallecano (3-0) dejando la meta a cero... y nada, en el del pasado fin de semana en Berlín.