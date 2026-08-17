El Ipswich Town paga 30 millones por un viejo deseo del Valencia CF

En el mercado de fichajes se están pagando todos los días absolutas locuras, sobre todo si los traspasos los acometen los equipos de la Premier League, con el dinero disponible para 'pescar' en casi todas las ligas sin demasiada dificultad. Un equipo que está apostando fuerte por reforzarse es el Ipswich Town, que acaba de cerrar su última contratación por 30 millones de euros.

El conjunto inglés los ha invertido en un viejo deseo del Valencia CF, el paraguayo Julio Enciso, que tuvo además un buen papel en el pasado mundial defendiendo a la selección guaraní y confirmando que está para ser un hombre importante en una liga del nivel de la inglesa.

El paraguayo Julio Enciso, rodeado de rivales australianos / SD

El Valencia lo quiso en plena crisis

El futbolista fue uno de los fichajes que el Valencia CF quiso cerrar en el mercado de invierno de 2025 para tratar de arreglar la peor primera vuelta de su historia. El jugador paraguayo, por aquel entonces en el Brighton, fue el principal objetivo para dar un salto de calidad a la línea de tres cuartos del equipo, pero finalmente se marchó al Ipswich Town y posteriormente, en verano, al Estrasburgo gracias a formar parte del mismo grupo empresarial que el Chelsea.

Otra vez al Ipswich

Ahora, después de un año jugando para los franceses, el Ipswich, que lo conoce muy bien, ha apostado una gran cantidad de dinero para volver a poder contar con él y convertirlo en la piedra angular de su proyecto en la Premier League, llegando hasta los 30 'kilos' de traspaso.