Luciano Vietto se ofrece para volver a España

El mercado de fichajes entra en su recta final con las competiciones domésticas dando su pistoletazo de salida. El pasado fin de semana dio comienzo LaLiga Hypermotion con algunos clubes pendientes todavía de incorporar y dar salida a varios futbolistas. A su vez, aquellos jugadores que se encuentran en la agencia libre tratan de convencer a los equipos para asumir su llegada y, de esta manera, brindarles una oportunidad para relanzar su carrera deportiva.

Es el caso del exvalencianista Luciano Vietto, que tras concluir su breve etapa en San Lorenzo, está a la espera de recalar en la Segunda División española. Según ha informado Radio MARCA Baleares, el delantero argentino busca acomodo en la categoría de plata después de tres cursos en su tierra natal. A sus 32 años, el atacante de Balnearia quiere retomar su recorrido en España tras haber pasado por Villarreal CF, Atlético de Madrid, Sevilla FC y Valencia CF.

Luciano Vietto conduciendo un balón rodeado de granotas / SD

Carrera llena de cambios tras salir de Mestalla

Luciano Vietto no ha encontrado estabilidad en un mismo club tras su paso por Mestalla. Pese a que el Atlético de Madrid pagó 20 millones de euros por sus servicios en el verano de 2015, el ariete argentino encadenó tres cesiones consecutivas a Sevilla, Valencia y Fulham antes de ser traspasado definitivamente al Sporting de Portugal por 7,5 millones de euros. El conjunto portugués solo contó con el exvalencianista una temporada ya que la campaña siguiente lo vendió al Al Hilal saudí por un importe similar al de su llegada al José Alvalade.

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El atacante, que marcó cinco goles en su periplo por el Valencia, siguió su trayectoria en el país asiático marchándose cedido al Al Shabab, donde coincidió con otro exvalencianista argentino como Éver Banega. Posteriormente, aterrizó como agente libre en Al Qadsiah y firmó su mejor registro goleador (17 goles) desde su primera temporada en LaLiga con el Villarreal (20 goles). Con su etapa en Arabia Saudí concluida, volvió al club que le vio nacer como futbolista y pasó dos años en Racing Club de Avellaneda antes de fichar por su último club: San Lorenzo. Los 14 partidos disputados y tres tantos anotados la temporada pasada no han sido suficientes para sellar su continuidad en Almagro, por lo que ahora Vietto busca un nuevo destino en España con el que relanzar su carrera.