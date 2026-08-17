Negociación avanzada entre Valencia CF y Ipswich Town para la cesión de Kayne Oevelen

El Valencia CF ha elegido el portero para competir con Stole Dimitrievski: Kayne Van Oevelen, por quien está negociando intensamente con el Ipswich Town para obtener su cesión para la temporada 2026/27. El objetivo con el que está trabajando el club es que el neerlandés de 23 años se convierta en jugador valencianista esta semana y pueda aterrizar el fin de semana en la ciudad para trabajar con el equipo en los días posteriores con vistas al campeonato de Liga, que arrancará para los blanquinegros en Mestalla el sábado 22 de agosto contra el Celta.

Tal y como ha avanzado 'Tribuna Deportiva', y ha podido confirmar SUPER, la negociación para la cesión del ex del Volendam FC está avanzada y la voluntad del Valencia pasa porque se termine de cerrar en los próximos días.

Desde hace semana y media, el Ipswich Town tiene decidido ceder a Van Oevelen para que gane en experiencia con minutos en una liga superior a la Eredivisie (Países Bajos), en la que sobresalió con el modesto Volendam hasta el punto de acaparar la mirada de clubes de Inglaterra, Alemania y España. La condición con la que el equipo inglés, recién ascendido a la Premier, ha buscado el préstamo del joven meta es que haya donde vaya juegue o tenga opción de ganarse la titularidad en igualdad de condiciones con su competidor. La respuesta del Valencia a esta petición para cederlo ha sido afirmativa.

Van Oevelen, nombre de consenso, la opción del Valencia para competir con Dimitrievski

En una temporada en la que, al menos de puertas hacia dentro, los dirigentes valencianistas afirman que se quiere dar un paso hacia las competiciones europeas, la portería se presume como una demarcación clave que debe estar preparada para cualquier imprevisto. El cuerpo técnico del Valencia desea un portero que aumente la calidad y la competencia en los entrenamientos y los partidos para Dimitrievski. Y considera que Van Oevelen garantiza este objetivo.

Como informó en su día SUPER, el de Kayne Van Ovelen, que ha dejado por el camino otras alternativas, es un nombre de consenso entre Carlos Corberán y su equipo técnico y el jefe de scouting, Lisandro Isei. Una vez se abrió la posibilidad de tenerlo cedido tras el fichaje fallido -porque el Ipswich apostó fuerte con cuatro millones de euros-, el Valencia se lanzó a por él como opción número uno. Una opción que ahora espera que cristalice en breve en forma de cesión.

La voluntad del guardameta de jugar como valencianista está próxima temporada está siendo importante en la negociación con el Ipswich, que tiene encima de la mesa propuestas de clubes ingleses -Championship-, acordes al contexto inglés de la Premier y que le permitirían tenerlo controlado y aclimatado al fútbol británico con mayor facilidad.

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Por último, el Valencia no pierde la fe de que el Ipswich incluya en la negociación una opción de compra para los de Mestalla, aunque son conscientes de que el precio será elevado. En principio, los ingleses se harían cargo de una parte de la ficha del arquero, quien antes de llegar al equipo británico había alcanzado un acuerdo contractual con los valencianos para cinco temporadas.