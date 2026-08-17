En Países Bajos siguen relacionando a Van Oevelen con el Valencia CF

El mercado de fichajes del Valencia CF sigue parado en forma de incorporaciones desde la llegada de Ryunosuke Sato. Sin embargo el club blanquinegro mantiene varios frentes abiertos. La prioridad absoluta es el lateral derecho, con Arnau Martínez como la principal alternativa con negociaciones en marcha. No obstante, las necesidades son más y, entre ellas, se encuentra además del fichaje de un jugador de banda, el de un portero que desde el rol de suplente aumente la competencia para el normacedonio Stole Dimitrievski.

El nombre que más ha sonado en las últimas semanas es el de Kayne van Oevelen. Este fue la primera opción en la lista que ha manejado el Valencia para reforzar la competencia bajo los palos. Incluso, la dirección deportiva, liderada por Lisandro Isei, alcanzó un acuerdo contractual con el guardameta neerlandés hasta el 30 de junio de 2031. Pese a todo, el Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, se adelantó con más dinero por delante encima de la mesa de su club de origen: el FC Volendam.

Van Oevelen ya es jugador del Ipswich Town / SD

Sin embargo el cuadro de la Premier League firmó a otro portero poco después con la llegada de Kjell Scherpen. Esto coloca a Van Oevelen en una posición complicada, ya que el Ipswich Town podría tomar la determinación de sacar al portero en forma de cesión. En Holanda se hacen eco de la información que este medio publicó hace unos días y el Valencia CF mantiene su interés en el meta. No obstante la voluntad del equipo inglés sería que Van Oevelen disputara minutos en su lugar de destino.

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Este movimiento no solo vendría motivado por la necesidad de firmar un segundo portero junto a Dimitrievski, sino para elevar la competencia del actual portero del Valencia CF durante la temporada.