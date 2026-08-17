El Real Betis busca incorporar al ex del Valencia CF Enzo Barrenechea
El conjunto verdiblanco sigue su plan de encontrar un delantero y cerrar a Dani Ceballos, pero no cierra la puerta a un refuerzo más
El Real Betis sigue confeccionando la plantilla antes del comienzo liguero ante la Real Sociedad. Uno de los nombres que ha salido en las últimas horas es el del exvalencianista Enzo Barrenechea. El argentino es una de las alternativas preferidas a Amrabat, se pone más a tiro, después de que el Benfica abra un poco la mano.
Antes de poder reforzar la posición del mediocentro defensivo, la dirección deportiva intenta cerrar la contratación de un delantero que compita con el Cucho Hernández, de momento, único referente arriba. Además, luego se sentarán con Dani Ceballos para conseguir su vuelta al club verdiblanco 9 años después.
Otra posición que desde el club miran de reojo para reforzar es la del pivote, ya que la temporada pasad estaba el marroquí, y ahora, parece ser que es complicada su continuidad por el alto coste de su traspaso y el salario que percibe el futbolista. Una de las alternativas en las que se trabaja es la de Enzo Barreneche que estuvo en Mestalla hace apenas tres años.
Oportunidad de mercado
En La Cartuja llevan siguiendo al de Villa María desde hace ya tres años, pero nunca ha sido viable su fichaje, si bien su nombre nunca ha desaparecido para Manu Fajardo. Según 'Record', el Benfica ya no es tan drástico en las condiciones para dejarle marchar, pasando de un posible traspaso a contemplar el préstamo.
La realidad actual es que está disputando como titular los encuentos de la fase previa de Europa League y, además, ha partido desde el once en el primer encuentro de Liga. Entonces, esto puede hacer que se vea con oportunidades de triunfar en Portugal y no vea con buenos ojos marcharse ahora.
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