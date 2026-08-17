Miguel Ángel Corona se estrena como comentarista de Segunda División

Miguel Ángel Corona realiza su primera 'aparición' en LaLiga tras su salida del Valencia CF. El exdirector deportivo de la entidad de Mestalla comienza hoy su andadura como comentarista de LaLiga Hypermotion con el encuentro entre la UD Almería y CD Eldense de la primera jornada. El choque que arranca a las 21:30 horas en el feudo indálico supondrá la primera ocasión de Corona en los micrófonos después de abandonar Valencia con destino Panathinaikos, donde ahora desempeña labores de asesor técnico en el club.

El toledano llegó al equipo griego el pasado mes de noviembre con el cartel de director deportivo, pero una reestructuración de la directiva terminó con su posición degradada según medios locales. Pese a seguir formando parte de la estructura del cuadro heleno y que el mercado de fichajes sigue abierto, Corona comentará un partido que involucra a su exequipo y en el que ejerció de capitán frente a un conjunto alicantino (Eldense) que regresa al fútbol profesional una temporada después de su descenso.

Noticias relacionadas

Regreso al foco tras varios meses alejado

La llegada de Miguel Ángel Corona al equipo de comentaristas de LaLiga Hypermotion significa su vuelta a los focos desde que abandonara los mismos con su salida del Valencia. Mientras continúa vinculado a Panathinaikos, el que fuera responsable de la planificación deportiva valencianista compaginaría sus funciones en el club griego y en las retransmisiones de Segunda División si la aparición de hoy no es un caso puntual. El partido entre Almería y Eldense de la jornada 1 de LaLiga Hypermotion se podrá ver por televisión en directo a partir de las 21:30 horas a través del canal LaLiga TV Hypermotion.