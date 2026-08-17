Semana de debut del Valencia CF: ¿Recuerdas sus últimos estrenos en LaLiga?

LaLiga ya ha echado a andar con los primeros partidos de la competición. Sin embargo, los periodos de descanso de ciertos futbolistas tras el mundial han pospuesto algunos debuts, como es el caso del Valencia CF-Real Betis. Más allá de este duelo, han sido un total de cinco los partidos que no se han podido disputar en el fin de semana asignado para la jornada 1, del 15 y 16 de agosto.

Los jugadores del Valencia CF celebran en gol de Ugrinic / Fernando Bustamante

El Valencia CF será uno de los diez equipos que se estrenarán directamente en la jornada 2 de LaLiga. Tras una larga pretemporada para no perder el ritmo competitivo, el cuadro de Carlos Corberán recibirá el próximo sábado al RC Celta de Vigo en Mestalla. Para el equipo dirigido por Claudio Giráldez también será el inicio liguero, ya que un hongo sobre el césped de Balaídos le impidió recibir este fin de semana a CA Osasuna. Será a partir de las 19:30h cuando el balón ruede por primera vez para el Valencia CF, en la que será la última temporada en el feudo de la Avenida Suecia. Pero… ¿recuerdas los últimos debuts del Valencia CF?

Valencia CF 1-0 Getafe CF (2021/22)

El caprichoso destino quiso que el estreno de José Bordalás a los mandos del Valencia CF fuese en Mestalla contra ‘su’ Getafe CF. Además, este partido abrió la temporada 2021-22 aquel caluroso 13 de agosto con todavía restricciones por el Covid-19.

El Valencia CF se impuso por 1-0 y sumó los primeros tres puntos de la temporada gracias a un solitario gol de Carlos Soler desde los once metros. El partido estuvo marcado por la temprana cartulina roja a Hugo Guillamón en el minuto 2 y el salto a la élite de Giorgi Mamardashvili, que fue clave para cerrar el primer triunfo de la era Bordalás.

Carlos Soler celebra su gol de penalti ante el Getafe CF / EFE

El periplo del técnico alicantino se recordará por repetir final de Copa del Rey como ya se hizo en 2019. El Valencia CF no pudo alzarse con el título tras caer derrotado en la lotería de los penaltis ante el Real Betis en La Cartuja.

Valencia CF 1-0 Girona FC (2022/23)

Un debut muy similar tuvo el Valencia CF la siguiente temporada. Con Gattuso en el banquillo ché, el equipo valencianista doblegó por la mínima al Girona FC de Míchel con un nuevo tanto de penalti de Carlos Soler justo antes del descanso. Fue un año en el que el club renovó su delantera con las incorporaciones de Samu Lino, Samu Castillejo y la ilusionante llegada de Edinson Cavani, quien se hizo de rogar hasta los últimos días de mercado.

Carlos Soler marca contra el Girona FC / EFE

En una temporada marcada por el mundial, el club acabó la temporada con la soga al cuello: la llegada de Rubén Baraja al banquillo y la aparición de Javi Guerra salvaron de un riesgo alarmante de descenso que se mantuvo hasta la última jornada.

Sevilla FC 1-2 Valencia CF (2023/24)

El estreno del Valencia CF resultó ser una nueva victoria, esta vez en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo de Rubén Baraja venció por 1-2 al Sevilla FC en el que plasmó en el campo un once muy joven. Fran Pérez y Diego López eran titulares por primera vez con ficha del primer equipo en un partido en el que sorprendió la presencia de Mouctar Diakhaby en el centro del campo. El franco-guineano, con una actuación sublime, abrió la lata a la hora de partido. Después, En-Nesyri empató con un testarazo y Javi Guerra dio los tres puntos al Valencia CF sobre la bocina. Debutó Pepelu tras su fichaje procedente del Levante UD.

Diakhaby celebra su tanto en la primera jornada contra el Sevilla FC / Valencia CF

Valencia CF 1-2 FC Barcelona (2024/25)

Agosto de 2024 regaló a Mestalla una tempranera visita del FC Barcelona en la primera jornada de liga. La llegada de Flick al FC Barcelona se saldó con un debut exigente para el técnico alemán. El Valencia CF vendió cara su derrota por 1-2 en un partido en el que dos fogonazos de Lewandowski dieron la victoria al conjunto culé. Hugo Duro abrió el marcador gracias a un testarazo certero a centro de Diego López en el minuto 43. Sin embargo, el Barça reaccionó en un largo tiempo añadido en el que la conexión Yamal-Lewandowski puso las tablas. En la segunda mitad, Cristhian Mosquera cometió penalti sobre Raphinha nada más volver de los vestuarios y de nuevo el delantero polaco batió a Mamardashvili.

Hugo Duro celebrando su gol contra el FC Barcelona / EFE

Fue el inicio de otra temporada para el olvido, en la que el Valencia CF tuvo que esperar hasta la sexta jornada para celebrar un triunfo. El equipo cerró el año en descenso y la llegada de Carlos Corberán reavivó al equipo en la segunda vuelta para sellar una nueva campaña en la ‘Zona Meriton’.

Valencia CF 1-1 Real Sociedad (2025/26)

Al igual que en el inicio de la temporada 19/20, la Real Sociedad visitó Mestalla para disputar la jornada 1 de la 25/26. Además, el resultado fue el mismo. El partido finalizó 1-1 y se repartieron los puntos en un choque en el que el Valencia CF se adelantó primero. Raba, en su debut oficial como valencianista, conectó un gran centro al interior del área para que Diego López batiese a Remiro. Sin embargo, el club donostiarra reaccionó de inmediato con un gran disparo de Kubo al que nada pudo hacer Agirrezabala. Además del guardameta vasco, debutaron también Santamaría, Ugrinić y Danjuma.

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Diego López abre el marcador contra la Real Sociedad / Francisco Calabuig

La pasada campaña, pese a ser muy irregular, culminó con serias opciones del Valencia CF de entrar en Europa. Sin embargo, el equipo reaccionó muy tarde al fijar sus objetivos en las dos últimas jornadas de liga, en las que precisamente venció a la Real Sociedad en el Reale Arena y al FC Barcelona en Mestalla.