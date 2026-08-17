El Valencia CF, ante el interés de Holanda, pide un esfuerzo a Arnaut Danjuma

Como ha venido informado SUPER desde finales de la pasada temporada, el futuro de Arnaut Danjuma en el Valencia CF ha estado -y sigue estando- en el aire. De hecho, el bajo rendimiento de la pasada campaña lo ha colocado en una situación delicada, con su salida sobre la mesa, aunque con dos condicionantes: uno, que el Valencia pudiese encontrar el goleador que no ha sido el neerlandés, y, dos, que llegase un equipo realmente interesado en el ex de Girona FC y Villarreal CF.

A día de hoy, ante el interés de Holanda, la posición que emana del Valencia es la siguiente: el club cuenta con Danjuma y quiere que demuestre con rendimiento que verdaderamente puede ser importante en el equipo que dirige Carlos Corberán.

En Países Bajos, el periodista Mounir Boualin ha informado que el PSV Eindhoven y el Ajax de Ámsterdam están considerando el intento del fichaje de Danjuma. Según ha podido confirmar SUPER, el PSV sí ha consultado cuáles serían los condicionantes económicos para poder sacarlo del club de Mestalla, al que llegó en agosto de 2026 y en el que tiene contrato en vigo hasta junio de 2028.

En estos momentos de mercado, con diversas operaciones pendientes y el calendario apretando antes del cierre de la ventana -solo faltan dos semanas-, el Valencia tiene clara su postura con el neerlandés de 29 años, nacido en Lagos (Nigeria).

El jugador ha pedido tener la titularidad asegurada. Y ante esa petición la respuesta ha sido tajante: el club y Corberán le han transmitido que no se la van a regalar, ni se le puede prometer, porque la titularidad es algo que se disputa y se gana en el día a día. Solo si se lo gana, será titular. A falta de dos semanas para el final del mercado , la posición del Valencia con Danjuma es que se quede y demuestre en el campo que verdaderamente merece ser titular.

Situación del ataque

Las lesiones de hombres como Diego López y Luis Rioja limitan las opciones ofensivas en el primer tramo de LaLiga. Además, todavía falta por concretarse el fichaje del extremo, con Largie Ramazani en la 'pole', pero también con el Leeds sin abrirle la puerta a estas alturas de agosto. Bajo este panorama, la dirección deportiva valencianista necesitaría un recambio de garantías y con movilidad, goles y asistencias - un perfil siempre caro, diferente a lo que se tiene, Hugo Duro y Umar Sadiq- para abrir la mano a Danjuma.

De hecho, con un porcentaje económico en posesión del Villarreal, el Valencia requiere de una oferta importante encima de la mesa por parte del PSV o cualquier otro interesado, una suma que no ha llegado en lo que va de mercado. Lo cierto es que Danjuma y sus agentes han estado en contacto con personas del PSV, lo quieren para impulsar a los de Eindhoven, campeón actual en la Eredivise, en la Champions League.

De un modo u otro, con dos semanas de mercado por delante, queda claro que el futuro de Danjuma es una incertidumbre y desde Países Bajos le ha llegado alguna que otra alternativa que le seduce. El neerlandés sabe que estando allí con una camiseta como la del PSV y haciendo goles su regreso a la selección 'oranje' es mucho más factible que en la actualidad.

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Danjuma, quien ha experimentado como forma parte de la unidad B del Valencia de Corberán, ha convertido tres goles durante el verano; un doblete contra el Derby County y otro frente al Stoke City. Aunque, en competición de LaLiga, no ve puerta desde finales de septiembre en aquel fatídico partido ante el Real Oviedo en Mestalla (1-2).