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VÍDEO VALENCIA CF | Homenaje de 'úvaM' a los 50 años del debut de Kempes

A las diez y media de anoche, coincidiendo con la hora de aquel debut de hace 50 años, en la puerta de la Tribuna de Mestalla: Cisco Fran interpretó 'Nostàlgia de Bell Ville'. En el acto, organizado por 'úvaM', se pudo adquirir una revista conmemorativa del primer partido del 'Matador' ante el CSKA de Moscú. Una clásica velada de 'Trofeu Taronja', que acabaría en las vitrinas de los soviéticos al llevárselo en la tanda de penaltis. La fecha se festejó con sencillez, mientras las camisetas del astro del Valencia -la Senyera- y de la selección argentina colgaban de la puerta cero del estadio, el cantante valencianista cantó la pieza y tocaba la guitarra ante los presentes. Entre medias, otra camiseta para el recuerdo, la que conmemora la final de Copa ganada al Real Madrid en 1979 con dos goles del '10' en el Vicente Calderón. A la izquierda, el mensaje que jamás falta en los actos de la asociación valecianista 'úvam', una pancarta con el ya clásico: "Lim go home". Después del tema musical que tanto emociona a los valencianistas, en especial a los que vivieron la magia y los goles del 'Matador', Fran despidió el acto con un alto y claro: "Amut Valencia!".