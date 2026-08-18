Alineaciones probables del Valencia CF - Celta de Vigo de LaLiga en Mestalla
El cuadro de Corberán arranca el torneo doméstico en casa contra el cuadro gallego y con varios fichajes pendientes
Este sábado 22 de agosto arranca LaLiga para el Valencia CF. El primer partido será en Mestalla y contra un Celta de Vigo que tendrá que planificar de nuevo una temporada con competición europea.
Al equipo le faltan muchas piezas por retocar, ya que Ron Gourlay tiene la idea de reforzar todas las líneas del equipo. Respecto al once inicial para el primer duelo no hay muchas dudas, salvo que puedan llegar a tiempo nuevas piezas como la de Arnau Martínez. En estos momentos, todo apunta a un 5-3-2 con Jesús Vázquez como carrilero derecho, algo probado este mismo martes en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Entre las lesiones hay jugadores como Copete, baja hasta octubre, así como los Diego López y Sergi Canós que no podrán jugar este año por sus roturas de ligamento cruzado. Alberto Marí, al que se le busca salida, también es baja para esta jornada, de igual manera que Foulquier y Rioja.
Alineaciones probables del Valencia CF - Celta de Vigo
Valencia CF: Dimitrievski; Gayà. De Haas, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez; Guido, Ugrinic, Guerra; Sato y Hugo Duro.
Celta de Vigo: Radu; Marcos Alonso, Lago, Rodríguez; Carreira, Febas, Román, Rueda; Williot, Hugo González y Jutglà.
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